Останки американских военных, погибших в годы Корейской войны, отправили на родину

Останки 55 американских военных, погибших в годы Корейской войны, отправили сегодня из Южной Кореи на родину. Церемония памяти прошла на авиабазе ВВС США в Осане. Останки будут доставлены на Гаити, где пройдет их идентификация. Туда уже прибыл вице-президент США Майк Пенс - он будет встречать самолет. Договоренность о возвращении останков достигнута на июньской встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.