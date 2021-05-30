Останки более 200 детей нашли на территории бывшего интерната в Канаде

Трагические новости приходят из Канады. На территории бывшей школы-интерната в Камлупсе найдены останки более двух сотен детей. В память о погибших малышах канадцы выложили ряды обуви на лестнице художественной галереи Ванкувера и спели традиционные песни коренных народов. Заведение для детей индейцев функционировало в 20-м веке под контролем католической церкви. Позже перешло под контроль федерального правительства. Подобные христианские школы создавались в рамках программы по ассимиляции в канадском обществе. Детей заставляли принимать христианство, запрещали разговаривать на родных языках, подвергали избиениям и словесным оскорблениям.