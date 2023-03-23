Остановите голод в мире: ООН требует снять санкции с белорусских удобрений

Генсек ООН Антониу Гутерриш направился в Брюссель, чтобы потребовать от Евросоюза ослабить санкции в отношении удобрений из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на американское издание Politico.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг вылетает в Брюссель, чтобы передать лидерам ЕС простое послание: остановите голод в мире", - пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

В ООН считают, что решить проблему голода возможно, обеспечив доставку в развивающиеся страны российских и белорусских удобрений, которые попали под санкции Запада.

Белорусские калийные удобрения попали под санкции в 2021 году. Это привело к снижению экспорта удобрений.

По данным Politico, дипломаты стран ЕС уже вели переговоры касательно возможности исключения белорусских удобрений из санкций ЕС. Тем не менее эти переговоры зашли в тупик из-за позиции Литвы, которую поддерживают другие страны Балтии, а также Польша.

"Идея состоит в том, чтобы прийти к соглашению, аналогичному тому, которое было у нас по санкциям против России, но Литва на данный момент немного затрудняет этот процесс", - рассказал Politico источник в дипломатических кругах.

По словам дипломатов, в Вильнюсе утверждают, что разрешение на поставку белорусских удобрений через страны ЕС не решит проблемы продовольственной безопасности.

Между тем Politico отмечает, что санкции ЕС хоть и отразились на экспорте белорусских удобрений, но не остановили продажи. До введения санкций большая часть калийных удобрений экспортировалась через порты Литвы. После того, как этот маршрут был заблокирован санкциями, Минск переориентировал свой экспорт. Сейчас в Санкт-Петербурге ведется строительство терминала, способного переваливать большие объемы белорусского калия.

До введения санкций белорусский калий удовлетворял практически 20% мирового спроса. Для многих развивающихся стран Беларусь была важным поставщиком. Так, государства Западной Африки ранее получали из Беларуси почти половину необходимого им калия. Поэтому они в значительной мере пострадали после введения санкций. На это и обращают внимание в ООН.

"Африке нужны удобрения и еда… Из-за того, что маршруты поставок перекрыты, а цены продолжают расти, Африканский континент, как большая часть мира, погрузились в полномасштабный продовольственный кризис", - констатирует Politico.