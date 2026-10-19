Остановка прогресса: почему у поколения Z интеллектуальные показатели хуже, чем у предшественников

Ученые в шоке, исследования поколения Z - те, кто родился в нулевые - говорят, интеллект начал снижаться.

Американский нейробиолог Джаред Хорват, чье исследование охватило 80 стран, утверждает, что современные дети сидят в школах дольше, чем их предшественники, а показывают худшие результаты по таким ключевым параметрам, как внимание, память, чтение, математика и IQ. Это как если бы вы тренировались больше, а бежали хуже, чем предыдущие поколения спортсменов.

Профессор Аугсбургского университета Клаус Цирер добавил, что ничего подобного не случалось с конца Второй мировой войны. Каждое новое поколение было сообразительнее предыдущего. И это казалось незыблемым законом прогресса. А теперь как будто кто-то дернул стоп-кран.

Официальная статистика Евростата за 2025: 11 % молодежи в возрасте от 15 до 29 лет не работает и не учится. Это не маргиналы, не мигранты и не отдельные случаи. Английские ученые подсчитали, что Британия ежегодно теряет 125 млрд фунтов стерлингов из-за неработающего поколения Z. Это может и не потерянные души, однако, это потерянные деньги.

Работодатели в соцсетях создали отдельный жанр - жалобы на зумеров. Средний срок работы такого сотрудника - год с небольшим. Почти каждый четвертый готов уволиться внезапно, по настроению. 30 % уже так и поступили: ушли без двухнедельного уведомления, без прощального письма, без объяснений. Зумеры на 65 % чаще выгорают на работе.

Так называемый "джоб-хоппинг" - прыжки с одной работы на другую - на Западе уже норма жизни и прямые убытки. Найм, замены и ввод в должность обходятся в среднем в 5 тыс. долларов на человека. Ежегодные потери компании из списка ТОП-500 из-за текучки кадров достигают 58 млн долларов. Но главное тут не деньги, а знания. Когда сотрудник уходит через год-полтора, компания теряет не только рабочие руки, но и передачу опыта. Теряют в зарплатах и сами прыгуны.

Исследование Bank of America показало, что если в 2022 году смена работы давала почти 18 % прибавки к зарплате, то в 2026-м всего 5 %. И это не всем еще везет. Поколение Z пострадало сильнее всех. Прыгуны реже участвуют в крупных проектах, реже решают сложные технологические задачи и реже развиваются вглубь профессии. Высокая текучка кадров - диагноз поколения.

"Последние опросы показывают, что в Польше за последний год количество безработных, кому до 25 лет, увеличилось почти в два раза. Это тоже свидетельствует о том, что у нас рынок уже ждет чисто профессионалов. Нет уже времени принимать на работу, работать без опыта. Это связано с тем, что за последние годы очень сильно повысился минимальный уровень зарплаты. Сегодня предпринимателям приходится платить даже на минимальном уровне очень большие деньги. Потому они не хотят принимать даже за минимальную зарплату, которая не маленькая, людей, которые только учатся. Ухудшается экономическая обстановка как в Польше, так и во всей Европе", - отметил политолог, представитель общества "Польша - Восток" Александр Яцек.

Еще соцсети создали параллельную реальность, в которой успех выглядит быстрым, легким и доступным. 60 % школьников США и Норвегии заявили, что хотят стать инфлюенсерами. То есть каждый третий ребенок мечтает не стать врачом, инженером или космонавтом, а делать то же самое, что и блогеры-миллионники. Они не видят миллионы проигравших в этой гонке за внимание. Они видят единицы выигравших в эту лотерею.

Звезда "Американского пирога", актриса Шеннон Элизабет, жила 10 лет без работы, а в апреле 2026-го зарегистрировалась на OnlyFans. И, внимание! Заработала первый миллион долларов за 9 дней. Ее доходы на платформе превысили все, что она заработала за карьеру в кино, включая суперхиты "Американский пирог" и "Очень страшное кино". Когда эту историю видит 15-летний подросток, каким выводом он приходит?

Каждый третий взрослый в развитой экономике не способен эффективно участвовать в современном рынке труда и жизни общества. Это данные исследования 2023 года. И они не стабилизировались, а ухудшились. В 11 из 27 стран, участвовавших в обоих циклах исследования, доля взрослых с низкими базовыми навыками значительно выросла за десятилетия. Австрия, Чехия, Эстония, Венгрия, Израиль, Корея, Литва, Новая Зеландия, Польша, Словакия, США - все в списке. 30 % из них вообще не участвуют в поисках работы. Настоящий удар по экономике кроется в том, что снижается производительность труда. В США уже подсчитали цену – 1,5 трлн долларов потерянного ВВП из-за низкой грамотности специалистов.

Что именно произошло с интеллектуальными способностями зумеров, пока не ясно. Но главный подозреваемый известен - это маленький прямоугольник в вашем кармане, который вы часто держите в руке. Выступая в Сенате США, нейробиолог Джаред Хорват сформулировал свои подозрения коротко: технологии в образовании снижают качество обучения.

Точка перелома - примерно 2010 год, когда программы "один ученик, один планшет" покатились по западным школам. Скандинавия первой в мире начала использовать айпады в школах. Там 72 % школьников использовали их на каждом уроке. И она первой отыграла все назад. Швеция вернула бумажные учебники, ручки и тетради. Они выделили 104 млн евро на возвращение в школы печатных книг. Финляндия с августа 2025-го законодательно запретила личные мобильные устройства на уроках. Норвегия рассматривает повышение возрастного порога для соцсетей с 13 до 15 лет. Пионеры цифровизации превратились в пионеров аналоговой контрреволюции. Однако некоторые полагают, что поезд ушел.

Одна из теорий звучит так: у детей в период формирования мозг перестал работать в режиме глубокого чтения. Ранее люди сохраняли знания в книгах и получали их из процесса чтения. Он связан с формированием абстрактного мышления, необходимостью держать в голове большие объемы информации, чтобы их анализировать. Во время чтения человек обрабатывает текст со скоростью 225 слов в минуту, а при скроллинге - более 600 слов в минуту. Разница почти втрое, но скорость - это не понимание, а имитация понимания.

Мозг привыкает к быстрым, коротким, ярким стимулам. Бесконечная лента не требует усилий, а книга требует, поэтому скроллинг побеждает. Экранное чтение заставляет мозг экономить энергию, давая предпочтение сканированию вместо глубокого погружения. Иными словами, вы не думаете, вы реагируете.

Зададимся риторическим немецким вопросом: Für das ist gut (какая от этого польза)? Неграмотный солдат - это удобный солдат, он не задает вопросов. Неграмотный рабочий - это дешевая рабочая сила. Неграмотный избиратель - это идеальный электорат. Он не анализирует программы, он голосует за того, кто сладко обещает и ярче улыбается. Он скроллит новостную ленту с заголовки, вместо того, чтобы читать и анализировать. Он верит тому, что ему показывают, потому что не умеет проверять.

И вот теперь западная модель стоит перед миром и предъявляет тревожные звоночки. И надо учитывать, что это начало проявления негативного результата. Цветочки, главные ягодки еще впереди, но тенденции уже понятны. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".