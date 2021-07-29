Остерегайтесь фейковых COVID-сертификатов

В России же заблокирована или удалена почти тысяча сайтов и интернет-страниц, на которых продавали поддельные сертификаты о вакцинации (это только за июль). Как сообщили в Роскомнадзоре, административную и уголовную ответственность могут понести не только продавцы фейковых документов, но и купившие их граждане. Значение будет иметь не просто сам факт заражения, но и создание угрозы здоровью и безопасности других. К слову, в России в третий раз за месяц выявили суточный антирекорд по числу умерших от коронавируса с начала пандемии - скончались 799 пациентов.