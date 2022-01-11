Острая фаза кризиса в Казахстане миновала

В Казахстане острая фаза кризиса миновала. Теперь перед властями стоит непростая задача - выявить и купировать причины случившегося, чтобы катастрофа не повторилась.



Президент страны сегодня выступил перед парламентариями и детально изложил окончательную версию событий.



Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз. Дальше события развивались по спирали. На первом этапе прошли митинги, как, например, в Жанаозене. На втором этапе подключились бандиты и мародеры. Дальше последовала горячая фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков. После этого стала видна ключевая цель - дезорганизация институтов госуправления, подрыв конституционного строя, в конечном счете - захват государственной власти.

