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Острая фаза кризиса в Казахстане миновала
В Казахстане острая фаза кризиса миновала. Теперь перед властями стоит непростая задача - выявить и купировать причины случившегося, чтобы катастрофа не повторилась.
Президент страны сегодня выступил перед парламентариями и детально изложил окончательную версию событий.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз. Дальше события развивались по спирали. На первом этапе прошли митинги, как, например, в Жанаозене. На втором этапе подключились бандиты и мародеры. Дальше последовала горячая фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков. После этого стала видна ключевая цель - дезорганизация институтов госуправления, подрыв конституционного строя, в конечном счете - захват государственной власти.
Казахстан ждут масштабные реформы
Сейчас страну ждет обширная программа реформ. В первую очередь Казахстан должен стать социальным государством, а олигархи поделятся доходами с самыми обездоленными слоями населения. Это позволит властям обеспечить себя надежной поддержкой граждан. Уже сформировано и новое правительство.
Параллельно идет зачистка городов. Силовики Казахстана полностью ликвидировали организованное сопротивление. Вооруженные группировки разгромлены. За решетку отправляются все, кто участвовал в погромах, захватывал грузовики для атак на полицейских. Обнаружено и несколько хранилищ с оружием. Все причастные уже дают показания.
Миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена
Стабилизация обстановки, по словам президента Токаева, позволяет считать миссию ОДКБ выполненной. Вывод иностранных контингентов может начаться в четверг и продлиться 10 дней. Все эксперты едины во мнении, что миротворцы оказали Казахстану неоценимую помощь. Более того, странам СНГ без поддержки ОДКБ отныне обойтись будет сложно.
Владимир Соловьев, журналист (Россия):
Что касается казахстанских силовиков, то прибытие миротворцев ОДКБ сыграло решительную роль. Пошатнувшееся здание государственности удалось спасти от обрушения.
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