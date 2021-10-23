Острый дефицит топлива в Украине привел к рекордному росту цен

Стоимость отопления для населения Киева взлетела на 47 %. И пока местные жители готовятся к зиме без тепла, украинские власти решили бесплатно поставить газ Молдове. "Потому что можем себе позволить это сделать" - так прокомментировал ситуацию секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов.

Власти Бердянска в Украниепришли к выводу, что лучшее решение - это отключить круглосуточное горение мемориала и зажигать Вечный огонь только 3 раза в год - по праздникам. Вновь хочется процитировать слова Данилова: "Потому что можем себе позволить это сделать". После критики жители города вскоре заметили, что Вечный огонь снова зажгли и обещают не трогать по крайней мере до декабря.