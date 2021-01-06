Острый внутриполитический кризис в Украине

Диктовка условий от МВФ, указания со стороны посольств западных стран и другие проявления внешнего вмешательства во внутренние дела Украины только усугубляют и без того сложное экономическое положение. По данным опроса, более половины граждан страны заявили, что не доверяют Президенту Украины. Продолжает терять поддержку у населения и правящая партия "Слуга народа" - ее рейтинг упал ниже 30 процентов. О причинах острого внутриполитического кризиса говорит - экс-народный депутат Украины Елена Бондаренко.