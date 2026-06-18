ООН в очередной раз демонстрирует верность своим строгим дипломатическим канонам. Комментируя удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, официальный представитель генсека Организации озвучил позицию, которая безупречна с точки зрения международного права: "Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены".

На фоне дипломатической практики ООН заявление лидера Республики Сербской Милорада Додика зазвучало как необходимый контраст. Пока глобальные институты подбирают универсальные формулы, Додик называет вещи своими именами: "Нападение на автобус с детьми из Беларуси является тяжким преступлением, и мир должен отнестись к нему соответствующим образом. Киевский режим утратил все угрызения совести, молчание большей части международного сообщества по поводу предыдущих злодеяний воспринимается как одобрение. После бомбардировки детей мир должен высказаться. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье погибшей и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

Слово взял Секретариат ОДКБ: Генсек организации выразил глубокие соболезнования белорусским коллегам. Он строго осудил действия Украины и назвал произошедшее преступным актом. Масадыков подчеркнул, что подобные шаги украинских войск против мирного населения оправданий иметь не могут.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии, глава комитета по связям с диаспорой:

"Смотрю здесь европейские СМИ, те малые, которые что-то опубликовали, они пишут "инцидент". То есть для них террористический акт, где целенаправленно били по гражданским, по детям является инцидентом. А когда бьется по ним, то это террористический акт, понимаете? Вот такая справедливость получается. Естественно, это ясно абсолютно, что это террористический акт, потому что мы знаем, как они работают с этими дронами: они видят все как на ладошке".

Ставка на хаос: учащающиеся удары ВСУ по мирному населению

В экспертной среде укореняется мнение: дрон-террор против мирного населения окончательно закрепляется в качестве базовой тактики ВСУ - закономерный итог критического дефицита классических вооружений и живой силы у Киева. Когда нечем держать фронт, в ход идет системная ставка на хаос.

Нынешний ночной налет украинских беспилотников на российские регионы стал одним из самых массированных с начала 2026 года. Масштаб атаки беспрецедентен: силами ПВО было сбито более 550 БПЛА, из которых почти 200 перехвачены непосредственно над Москвой.

Такая плотность удара неизбежно дестабилизировала гражданскую инфраструктуру. В местных аэропортах было отменено и задержано более 500 рейсов. Гражданская авиация переведена в особый режим работы.

Не обошлось без жертв и разрушений: в Ростовской области в результате ударов погиб один человек, есть раненые; зафиксировано возгорание двух объектов и повреждение тепловоза. В столичном регионе нескольким БПЛА удалось прорваться к Московскому НПЗ.

В Подмосковье зафиксировано попадание дрона в многоквартирный дом - здесь, по счастливой случайности, обошлось без жертв.

Удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области - это черта, за которой любые попытки Запада сохранить моральное превосходство окончательно превращаются в фарс.

Однако в ответ на откровенный дрон-террор европейский политикум демонстрирует не просто глухоту, а циничный встречный курс. Вместо жесткого осуждения Брюссель рапортует об очередных пакетах военной помощи, обещает Киеву новые поставки и анонсирует масштабирование военных производств. Оружие в обмен на удары по детям - такова официальная витрина европейской солидарности.

Европейский цугцванг: тайные звонки кремлю из Евросоюза

Но за этим агрессивным публичным фасадом начинает проступать паника. По данным Bloomberg и Politico, чиновники ЕС тайно наводят мосты с Москвой. Цель этих непубличных звонков Кремлю очевидна: на Западе созрело понимание, что Киев стал неуправляем.

Европейские элиты загнали себя в цугцванг: с одной стороны, они не могут демонстративно отказать Киеву в поддержке - собственный электорат, который годами кормится пропагандой, карьера политиков не перенесет разворота на 180 градусов. С другой - участившиеся теракты ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры напрямую дискредитируют тех европейских лидеров, которые намертво связали свои карьеры с киевским режимом.

В сухом остатке мы имеем опасное двоедушие. Пока кулуарные контакты Брюсселя с Москвой остаются не более чем кулуарными, на нашей повседневной реальности отражаются именно публичные заявления Запада. А они - со всеми обещаниями новых заводов и бесконечных эшелонов с оружием - не сулят нам ничего хорошего.