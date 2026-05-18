Решения последних саммитов НАТО закрепили переход от прежнего ориентира в 2 % от ВВП на оборону к более амбициозной цели - 5 % к 2035 году.

Часть средств (не менее 3,5 %) должны направляться на основные оборонные потребности, а до 1,5 % - на защиту критической инфраструктуры, кибербезопасность и гражданскую устойчивость.

Параллельно Еврокомиссия предлагает увеличить собственный военный бюджет ЕС более чем в 5 раз, до 131 млрд евро в следующем 7-летнем цикле. В совокупности это означает закрепление для европейских экономик высоких и растущих оборонных обязательств на длительный горизонт.

Однако налоговые возможности государств - членов НАТО и Евросоюза ограничены. Рост военных расходов происходит в условиях уже накопленной долговой нагрузки и необходимости финансировать стареющие системы здравоохранения, пенсионные обязательства и климатические программы.

В такой конфигурации дополнительный процент ВВП на оборону чаще всего обеспечивается не за счет "избыточных" ресурсов, а через рост заимствований и перераспределение средств из гражданских статей бюджета (прежде всего из инфраструктурных и инвестиционных программ).

Если проще: европейцы в угоду "бога войны" будут меньше строить дорог, школ, университетов, больниц для своих граждан, меньше вкладывать средства в коммунальное хозяйство, ухудшая качество воды и быта населения. По мере того как доля невозвратных военных затрат в бюджетах растет, это может трансформироваться в полноценный долговой кризис.

Конкуренция между военными и гражданскими расходами уже отражается на состоянии инфраструктуры. Отложенные инвестиции в транспортные сети, энергетику и коммунальные системы приводят к росту эксплуатационных издержек, снижению производительности и падению качества услуг для населения. Новые дороги под потребности НАТО далеко не всегда решают системные проблемы гражданских перевозок и энергообеспечения.

Иллюзия развития: Европа обманывает своих граждан

Другой риск: высокая степень секретности и сложность многоуровневых контрактов создают почву для завышения стоимости проектов, затягивания сроков и прямых злоупотреблений. Для налогоплательщика это выглядит как "черный ящик", в который перераспределяется все большая доля ВВП при минимальной прозрачности и ограниченной подотчетности.

Накапливается ощущение несправедливости: на социальные нужды ресурсов "не хватает", а военные обязательства финансируются в приоритетном порядке. Это усиливает социальное напряжение и подрывает доверие к политическим институтам.

С точки зрения долгосрочного развития ставка на милитаризацию выглядит стратегически проигрышной. Оборонный заказ обеспечивает временную загрузку части промышленности, но не решает фундаментальных проблем европейской экономики: структурного отставания в ряде высокотехнологичных отраслей, демографического старения и потери конкурентоспособности из за высоких издержек. Более того, перераспределение квалифицированных кадров, капитала и научных ресурсов в пользу закрытого военного сегмента ограничивает потенциал гражданских инноваций.

В результате Европа постепенно входит в зону совмещенного риска: высокая постоянная военная нагрузка на бюджеты, накопленные долги, устаревающая инфраструктура и растущее социальное расслоение. В такой конфигурации высока вероятность прямого конфликта населения с элитами Европы.