То, что еще недавно называли нерушимым польско-украинским братством превратилось сначала в дипломатическую грызню, а после и вовсе опустилось до мордобоя на улицах. Да и сам Киев подливает масла в огонь ненависти, продолжая публично возносить бандеровцев.

От дипломатической агрессии к насилию на улицах. Польско-украинские отношения стремительно окрашиваются в алый цвет. Коренные поляки все чаще демонстрируют свое истинное отношение к миллионам "укробеженцев" уже не лозунгами, а кулаками. Полицейская статистика фиксирует неуклонный рост преступлений на почве национальной ненависти и бытовой ксенофобии. Только за первое полугодие в стране зарегистрировано 180 заявлениями о преступлениях. Это примерно на 30 % больше, чем за аналогичный период 2025-го.

"Я убежден, что это тупиковый путь и абсолютно бесперспективная ситуация, когда украинский фактор и антиукраинская риторика втягиваются, как вы верно отметили, и в парламентские выборы, и во внутреннюю политику Польши. Мы уже наблюдаем существенный рост антиукраинских настроений в польском обществе. Как министр я регулярно получаю информацию о конкретных фактах, а их, к сожалению, очень много: в разных регионах Польши происходят нападения на украинцев, их унижают, а детей подвергают буллингу в школах", - отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Одно из самых резонансных нападений произошло не так давно во Вроцлаве. Трое местных жестоко избили молодого парня и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. Как итог у пострадавших сотрясение мозга, а спутнице врачи наложили еще и швы на шею. И шансов у пары, честно говоря, не было, если сложить мышечную массу хулиганов, то вместе они сошли бы за одного медведя.

Почему так происходит догадаться несложно. Достаточно взглянуть на статистику. За последние два месяца в польских соцсетях было опубликовано более 1,3 млн сообщений, касающихся Украины и украинцев. Они собрали под 18 млн комментариев, 45 % которых оказались крайне враждебными. При этом согласно опросам, сегодня симпатию к украинцам выражают лишь 29 % поляков, а полную неприязнь - 43 %. А потому насилие на улицах вполне себе закономерно.

"Это естественно. К сожалению, должен сказать, что эти инциденты просто не могли не произойти. Посудите сами, если в государстве 10 лет назад было 100 тыс. мигрантов, а сегодня их уже более 2,5 млн, из которых, разумеется, подавляющее большинство украинцы, - то подобные конфликты между поляками и украинцами в какой-то степени естественны", - подчеркнул замминистра внутренних дел Польши Мачей Душчык.

Но за что же так жестоко с теми, кто просто бежал от войны? Если отбросить вызывающее поведение, то можно снова обратиться к упрямым фактам. За первые 6 месяцев 2026 года полиция зафиксировала почти 11 тыс. преступлений, совершенных гражданами Украины. В этот список входят управление автомобилем в нетрезвом виде, хранение наркотиков, кражи и мошенничество. Кстати за весь прошлый год таких дел было около 17 тыс., то есть рост составляет примерно 21 %. Правда, о бандитизме со стороны "жовто-блакитных" в провластных СМИ говорить не принято.

"Когда нападают на граждан Украины, вы справедливо поднимаете крик. А когда жестоко атакуют поляков - вы молчите. Туск сразу потребовал мер, когда поляк обругал украинских девочек. Так где же он теперь, когда украинец устроил резню и польская женщина в тяжелом состоянии? Апеллирует ли он к Зеленскому с требованием прекратить идиотские действия, разжигающие рознь?" - выразил недовольство депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек.

И ответ на вопрос - нет. Господин Дональд, который Туск, вообще в этой истории предпочел переложить ответственность на президента и оппозицию. Мол, Навроцкому нужно прекратить молчать, а партии "ПиС" призывать к насилию. И, о чудо, пан президент свое слово вымолвил. Хотя, лучше бы продолжал держать рот закрытым. На очередном сборище он, с одной стороны, потребовал от Киева прекратить прославление националистов, а с другой выдал такое, из-за чего полякам пришлось испытать испанский стыд.

"В интересах Польши, чтобы Украина и ее солдаты действовали как можно успешнее против постсоветской России. Чтобы они держали их как можно дальше от нас. Пусть они убивают там солдат, которые на них напали. В этом отношении они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют "москаля", Польша помогает, даже если сама не принимает участия в этой войне. Таков стратегический интерес Польши. Но стратегический интерес Польши также заключается в том, чтобы бандеровские флаги не развевались в Варшаве и в Польше", - заявил глава польского режима Кароль Навроцкий.

Впрочем, пускай тот бред, который произнесли уста Навроцкого, будет на его совести. Куда более успешные спичи отпускают его политические побратимы из нынешней оппозиции. Для них антиукраинская риторика вообще стала тем самым конем, на котором они готовы ворваться в сейм в будущем году.

"Никаких привилегий. Если еще остаются какие-либо привилегии, то нужно их отменить. В то же время в отношении украинцев, которые ведут себя ненадлежащим образом, нарушают закон, проявляют наглость, ведут себя дерзко или и вовсе разрушают покой польских семей, должна эффективно вмешиваться полиция. Где полиция? Где прокуратура? Кто здесь правит? Ну, известно кто правит, и кто несет за это ответственность", - высказался экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

А вот вчерашние однопартийцы Моравецкого из "ПиС" и вовсе предлагают депортировать из Польши украинских мужчин призывного возраста от 25 до 60 лет, если те не имеют легальной работы. Даже если таких людей всего 5 %, это "как минимум бригада, если не дивизия", которую можно сформировать для защиты Незалежной.

К слову, такие заявления находят отклик в сердцах поляков. Уже почти 70 % жителей поддерживают идею отправлять боеспособных украинцев прямиком на фронт. И что-то подсказывает, что эта цифра будет расти вместе с количеством случаев насилия. И виной всему память. Уже более двух недель Институт национальной памяти совместно с украинцами проводит эксгумационные работы. Найдено под полсотни останков, 40 % из которых - детские. С каждой новой находкой увеличивается не только чувство ненависти, но и тают призрачные надежды Киева на членство в ЕС.

"Вступление Украины в Европейский союз потребует от украинцев осмысления всех аспектов своей истории. Потому что Евросоюз - это прежде всего демократия, это ценности, а не просто банкомат. И это факт. А ценности означают, в том числе и то, что геноцид нужно называть геноцидом. Это история. Ни один народ не может убежать от своей истории", - сказал вице-спикер сейма Польши Влодзимеж Чажастый.

Вот только Киев никуда и не бежит. Зеленский и Ко натурально гордятся тем, что являются потомками бандеровцев. И плевать они хотели на чувства и обиды поляков.