От Гааги до пригородов Тура: выходные в Европе прошли под вой сирен

Волна протестов в эти выходные накрыла сразу несколько стран Европы. Так, в поле боя превратился центр Гааги. Акция правого движения "Мы - народ", направленная против миграционной политики властей Нидерландов, обернулась массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Кордоны заблокировали улицы, убегающих активистов скручивали на земле. Власти задействовали конную полицию, спецназ и водометы.

В центре Берлина очередная массовая демонстрация в поддержку Палестины и жителей сектора Газа снова переросла в жесткие стычки с полицией. Во Франции, в пригороде Тура, попытка стражей порядка пресечь шумные уличные мотогонки также закончилась беспорядками. Ситуация обострилась после того, как патрульная машина столкнулась с мотоциклом нарушителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент спровоцировал уличные беспорядки. Сообщается, что ранены были восемь сотрудников полиции. Задержано 5 человек.