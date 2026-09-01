От Испании и Греции требуют передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot

Испания и Греция находятся под давлением стран Евросоюза и НАТО. От них требуют передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot.

Bloomberg пишет, что Киев заявил об истощении средств ПВО из-за усиления российских атак. Фактором дефицита также стал высокий спрос на ракеты в самих Соединенных Штатах из-за войны с Ираном.

Испания и Греция обладают крупными запасами перехватчиков Patriot, но у части заканчиваются сроки эксплуатации. Однако и их передавать Киеву страны не спешат, в частности Греция указывает на необходимость сохранять арсенал из-за напряженных отношений с Турцией.

Вопрос о передаче арсеналов будет обсуждаться на встречах министров обороны и иностранных дел стран ЕС в Дублине. Страны также рассматривают вариант, при котором эти ракеты выкупит Норвегия и потом передаст Киеву.