От IT до тракторов: как Узбекистан строит будущее с помощью белорусских технологий и партнерства

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Центральная Азия - новая точка роста. Регион без выхода к морю, но с безграничными возможностями. Например, Узбекистан. Население страны 40 млн человек. Огромный рынок сейчас вкладывается в развитие всех отраслей экономики. Помогают надежные партнеры, среди них, конечно, Беларусь.

Итак, на что делает ставку Узбекистан? Как сохраняет историю и строит будущее? И главное, чем наши страны дополняют друг друга? Разберемся в "Специальном репортаже".

Начнем с того, как жаркий Узбекистан умеет тепло встречать гостей. В июне столица республики принимала Ташкентский международный инвестиционный форум. Финансисты, экономисты и бизнесмены со всего мира уже в пятый раз встретились на хорошо знакомом месте. Локацией для проведения форума стала Центрально-Азиатское Экспо. Комплекс уже опытный, например, часто здесь проходит ИННОПРОМ.

На форуме представили макет, на котором представили планы по развитию города: огромное количество домов, небоскребов, безграничные жилые кварталы. А если идет стройка, значит, есть развитие. Страна движется вперед ускоренными темпами. Чтобы в этом убедиться, идем на выставку достижений Узбекистана.

Самое широкое представительство у сферы IT. Как только не используют искусственный интеллект местные специалисты. Например, для помощи врачам, чтобы поставить правильный диагноз пациенту.

"С помощью системы доктор получает анализ и с помощью искусственного интеллекта дает назначение, то есть берет советы от ИИ. В конечном итоге все равно последний вывод или заключение остается за самим доктором. ИИ является вспомогательной системой для докторов, помогает обнаружить инсульт или предотвратить заболевания человеческого мозга", - рассказал главный специалист отдела международного сотрудничества UZINFOCOM Феруз Юсупов.

Или космические снимки. Чтобы делать их качественно, с высоким разрешением, есть специальное оборудование. А вот анализировать результат - теперь тоже дело техники.

"Я всегда говорю, что не нужно доверять искусственному интеллекту на 100 %, потому что это модель, которую обучили мы сами, люди. Конечно, могут быть какие-то ошибки в обучении. Бывают снимки в хорошем качестве, но с погрешностями. Мы пытаемся довести точность искусственного интеллекта до уровня более 90 %. Но, как я уже говорил, нужно всегда перепроверять данные", - подчеркнул начальник департамента Центра космического мониторинга и геоинформационных технологий агентства "Узкосмос" Фарход Махмудхуджаев.

Доверяй, но проверяй, и не отдавай на откуп искусственному интеллекту все процессы. Согласитесь, созвучно белорусскому подходу. Не зря же наш опыт в построении IT-страны очень востребован в СНГ. Например, аналогично Парку высоких технологий в Ташкенте работает IT Park Узбекистан.

Цифровизация всех сфер экономики - задача одинаково актуальная и для Беларуси, и для Узбекистана. Технологии должны повышать качество жизни в наших странах, поэтому совместным проектам быть.

Айтишники всегда на связи, благо интернет работает хорошо. А вот бизнес у двух стран нужно периодически общаться и офлайн. Тут никаких препятствий и даже пересадок - прямой авиарейс Минск-Ташкент в наличии.

"Этот рейс очень популярен и устойчив, потому что на нем летает бизнес-контингент, туристы, студенты. Пассажиропоток с каждым годом все больше растет, для нас это очень приятно", - отметила пресс-секретарь Узбекистанских авиалиний Кизлархон Бегматова.

Нет сомнений, что без того высокая загрузка дальше тоже будет только расти. Нитей, что связывают бизнес двух стран, становится больше.

И вот, кстати, про нити, а точнее легкую промышленность. Каждая четвертая майка в Беларуси шьется из узбекистанского хлопка. Страна задает тренды в индустрии мод всего региона и не только. Одевают с иголочки и Европу, и Азию, но смотрят и на наши лекала.

Вот так с миру по нитке и собирается общий портфель проектов. Вообще, за последнее десятилетие торговля товарами выросла в 13 раз, а торговля услугами и вовсе в 30. Дальше только больше. Это хорошо понимаешь, изучая площадку форума. Да, выставка достижений Узбекистана, но с заметным белорусским колоритом.

В Узбекистане БЕЛАЗ незаменим. На востоке Узбекистана расположился Алмалыкский горно-металлургический комбинат, рядом рудник Кальмакыр. Это одно из крупнейших месторождений меди не только в Узбекистане, но и в принципе в мире. Какие машины участвуют в добыче, этот ответ очевиден. Узбекистан - настоящая кладезь полезных ископаемых. Почти все виды, известные на земле, есть тут, в недрах Центральной Азии. Недавно страна вошла в мировой топ-10 по добыче золота. Местные комбинаты - это огромные корпорации, от работы которых зависит благосостояние целого народа. Поэтому подход сугубо прагматичный. Если техника надежная, да еще качественный сервис предлагают, точно надо брать.

"Здесь мы выстраиваем полноценный спектр для потребителей. Работа, которая включает в себя не только реализацию самой техники, а также полный спектр работ по поставке запасных частей, сопровождению техники. Мы ведем постоянную работу с техническими отделами. Мы выполняем также работы сервисного сопровождения, ремонты, техническое обслуживание", - рассказал гендиректор компании - дилера белорусского предприятия в Узбекистане Максим Дудинец.

БЕЛАЗы в стране знают хорошо еще с советских времен, и сила бренда живет до сих пор. Город Нурафшан - важный промышленный центр Ташкентской области и центр притяжения местных фермеров. Они знают, что за новым трактором нужно обращаться в большой шоу-рум. Выбор там впечатляет. Модели на любой вкус и под любые задачи.

Вот, что значит адаптация под конкретный рынок и конкретные запросы. Трактор "Беларус" впервые появился в трехколесном исполнении, еще и в черном цвете с тонированными стеклами. Заказчик захотел, значит, нужно делать. Если тонировка это дополнительная опция, то трехколесность однозначно необходимость. Трактор предназначен для обработки хлопка. Он маневренный, конструкция позволяет ездить между рядов, не вредя растениям. Надо ли говорить, что в Узбекистане на эту модель очень высокий спрос. И собирают ее теперь внутри страны. Впрочем, как и с десяток других, востребованных на рынке моделей.

Главное - это общая цифра. Уровень локализации составит 30 %, и это опять же выгодно двум странам. Тем более в планах не только себя обеспечить, но еще на совместном экспорте заработать. Рынок Узбекистана - ворота в Центральную Азию и не только.

Узбекистан идет по пути Беларуси и развивает свободные экономические зоны. Налоговые льготы привлекают иностранных инвесторов и стимулируют создавать новые производства. Например, в Ахангаранском районе теперь выпускают кабели. И поскольку внутренний рынок страны перенасыщен, продавать их будут на экспорт.

Чтобы воплотить в жизнь все задуманное, молодому предприятию предстоит серьезно вырасти. Касается это и территории, то есть строительства нового участка, и штата сотрудников. Сегодня здесь трудится около 80 человек. В планах увеличить эту цифру как минимум вдвое. Местные жители уже сейчас постигают азы новой для себя сферы.

Мы убедились, промышленная кооперация - тренд в двусторонних отношениях. Совместные предприятия работают и в других сферах, например, в АПК по производству мяса птицы. Понятно, что таких проектов должно становиться еще больше. Тем более, если речь идет про амбициозную цель по товарообороту в 2 млрд в валюте.

"Эта задача будет, конечно, сложной. Первый миллиард всегда делать легче. Конечно, на сегодняшний день белорусский экспорт в Узбекистан преобладает против узбекского в Беларусь. Основные позиции, конечно же, связаны с тем, чем Республика Беларусь всегда славилась. В промышленной кооперации это, конечно же, поставки сельскохозяйственной техники: трактора, прицепная техника, которая идет к тракторам. Здесь мы от простого коммерческого взаимодействия двигаемся в сторону кооперации и совместного производства в Узбекистане. Следующее направление, конечно же, связано с продуктами питания: мясомолочная продукция, которая уже завоевала своего покупателя в Узбекистане. Мы уверены, что объемы поставки в ближайшие годы будут расти", - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников.

Да, белорусское значит не только качественное, но еще очень вкусное. В Узбекистане об этом знают не понаслышке. Спрос на продукты большой настолько, что год назад здесь решили открыть сеть фирменных магазинов. И хоть сеть называется "Дары Беларуси", понятно, что наши производители на таком экспорте хорошо зарабатывают. Ведь многие позиции не просто попали на полки, а уже успешно закрепились.

Самый главный фундамент любых экономических отношений - взаимопонимание на простом человеческом уровне. Нас разделяют тысячи километров, но все равно друг для друга мы свои, родные люди. Если есть желание общаться, вместе создавать будущее, тогда и запуск новых взаимовыгодных проектов точно ждать себя не заставит.