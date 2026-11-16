От Израиля требуют разблокировать гумпомощь для сектора Газа

В сектор Газа обратились с призывом к Израилю немедленно пропустить гуманитарную помощь Австралия, Канада, Великобритания и Италия, назвав ситуацию в анклаве катастрофической. Главы внешнеполитических ведомств этих стран требуют от Тель-Авива открыть погранпереходы и разрешить срочную доставку палаток, предметов первой необходимости, а также оборудования для восстановления разрушенной инфраструктуры до наступления холодов.

На регион обрушились мощные штормы и ливни, которые буквально смыли палаточные лагеря и оставили тысячи палестинцев под открытым небом. Стихия уже унесла несколько жизней.

Дипломаты предупреждают: зима без немедленных поставок обернется для жителей Газы гуманитарной катастрофой.