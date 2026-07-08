От калийных удобрений до совместных производств: Беларусь укрепляет позиции в Азии

Беларусь укрепляет свои позиции на азиатском направлении. Это подтвердила большая командировка главы государства. После переговоров со стратегическим союзником России, белорусский борт номер один направился в Пекин, где Александр Лукашенко и Си Цзиньпин сверили часы по основным направлениям сотрудничества. подробности смотрите в проекте "В эфире Китай".

Дипломатия лидеров Беларуси и Китая приносит ощутимый экономический результат. Товарооборот растет и постепенно приближается к отметке в 10 млрд долларов. Беларусь в десятке лидеров по поставкам в Китай калийных удобрений, рапсового масла, мяса птицы, говядины, молочных продуктов.

Сегодня страны прошли путь от традиционной торговли к всепогодному и всестороннему стратегическому партнерству. Речь идет уже не просто о поставках товаров, а о кооперационных проектах двух стран. Китайские коллеги готовы работать вместе с белорусами по всем направлениям и на всех уровнях углубления сотрудничества. Встреча лидеров придала новый импульс развитию партнерства.

Индонезия готова наращивать сотрудничество с нашей страной. Второй за историю отношений визит Президента Беларуси в Джакарту открыл новую главу двусторонних отношений. Для страны тысячи островов с населением 280 млн человек Минск - главный партнер в Евразии. Об этом на переговорах с Президентом Беларуси заявил индонезийский лидер Прабово Субианто. Он подчеркнул, что отношения стран развиваются на основе взаимной выгоды.

Отметим, что экономика Индонезии одна из самых быстро растущих в мире. В 2025 году ВВП вырос на 5 %, за первый квартал 2026 уже на 5,6 %. Несмотря на внешние факторы, эксперты оценивают положительное развитие страны в ближайшей перспективе.

Беларусь и Индонезия во многом дополняют друг друга. По итогам 2025 года взаимная торговля товарами и услугами почти достигла отметки в 640 млн долларов. Новые договоренности достигнуты на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте. Там подписаны документы более чем на 60 млн долларов.

Пусть и не с внушительным товарооборотом, но с заделом на ускоренное развитие - так можно охарактеризовать отношения Беларуси и Мьянмы. Эта страна стала третьей точкой в большой командировке в Азию Александра Лукашенко. Рабочий визит стал возможностью сверить часы по достигнутым ранее договоренностям.

Проекты, о которых говорили лидеры двух стран, в этот раз нацелены на укрепление двустороннего сотрудничества и стабилизацию взаимной торговли в долгосрочной перспективе. Несмотря на просевший товарооборот в прошлом году, в 2026-м динамика пошла в плюс. За январь-апрель этого года страны наторговали уже на 8,6 млн долларов, из которых 4 млн - белорусский экспорт. Отправляем сухое молоко, молочную сыворотку, а также лекарства и запчасти для автомобилей.

Восточная и Юго-Восточная Азия переходит к модели инноваций региональной кооперации. Беларусь готова разговаривать на равных, обсуждать развитие партнерских отношений без закрытых тем. Торговля, технологии, создание совместных производств - все это мы можем предложить партнерам.