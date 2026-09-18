От крушения истребителя до травм парашютистов: серия инцидентов произошла во время учений НАТО

В настоящий момент проводится целый ряд учений НАТО как у границ Союзного государства, так и на значительном от них отдалении. Только в Литве одновременно проходят маневры "Сильный гриффон" и "Гром Перкунаса". Но география таких учений много шире, и некоторые из них отметились накануне серьезными инцидентами.

В американском Мичигане в ходе испытательного полета рухнул истребитель F-16. Пилот катапультировался, жертв на земле чудом удалось избежать. Причины аварии не известны.

На учениях в Швеции проводились тренировки артиллеристов и саперов. Здесь на полигоне прогремел взрыв, который стал причиной тяжелых ранений у 7 военных. В Бельгии проходят маневры "Соколиная атака" НАТО. Здесь из-за сильного ветра при десантировании снесло на деревья нескольких парашютистов, пятерым потребовалась госпитализация. Среди пострадавших десантники из Германии, США и Британии.