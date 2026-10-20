От Линкольна до Кеннеди: почему и как в свободной Америке были убиты четыре президента

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Америка - страна, в которой убивают президентов. Таковы страницы истории. Четыре президента США были убиты. Покушения на главу государства продолжаются до сих пор.

Чтобы понять, как такое возможно, мы отправились в Даллас, где погиб Кеннеди, в Баффало, где был убит МакКинли, в Вашингтон, где погибли Линкольн и Гарфилд. Там же заглянули в отель, где раздалась стрельба на приеме Дональда Трампа. И раз уж речь зашла о Трампе, заглянули в Пенсильванию, где шальная пуля оцарапала ухо американского президента на предвыборном митинге во время предвыборной кампании.

Кровь и власть связаны неразрывно, и на этой земле особенно. Быть президентом в стране с правом свободного ношения оружия означает быть под прицелом 24/7.

Дональд Трамп заплатил за свой второй срок кровью еще на подлете на предвыборном митинге в Пенсильвании. Ранение в правое ухо, бегут телохранители, кровь, крики, паника, шок толпы. В США такое шоу уже показывали. За всю историю Соединенных Штатов от рук убийц погибли четыре президента. Кто они?

Авраам Линкольн - 1865 год, Джеймс Гарфилд - 1881-й, Уильям МакКинли - 1901-й и Джон Кеннеди - 1963-й. Президенты Соединенных Штатов Америки, жертвы покушений. Расскажем о каждом.

У президента США не всегда была защита. Вначале Белый дом был относительно открыт, лишь один полицейский и один секретарь стояли между президентом и Пенсильванским проспектом. Однако с каждым убийством главы государства, с каждым покушением, щиты поднимались выше.

"Когда Линкольн был президентом, секретной службы у него не было. У него был телохранитель, но это было довольно неофициально. И телохранителя не было рядом, когда его убили. В этом случае, я думаю, какая-то охрана, вероятно, была, но все было довольно открыто. Это было не так, как сегодня. У него не было кортежа с людьми, охраняющими его", - отметил экс-глава новостной службы EIR News Service (Вашингтон, США) Уильям Джонс.

Нынче список забот Секретной службы объемен. Под охраной президент и его семья, экс-главы государства и кандидаты в президенты. Только за безопасность президента отвечают около 8 тыс. сотрудников. В ближнем круге охраны круглосуточно находятся от полусотни до сотни спецагентов, формирующих живой щит. Каждый выезд лидера Белого дома сопровождает штурмовой спецназ, снайперы и бронированный кортеж из 40 автомобилей.

Убийство Авраама Линкольна

А теперь погрузимся в историю. Авраам Линкольн был застрелен 14 апреля 1865 года, умер 15 апреля.

"Мы находимся в театре Форда. Именно здесь застрелили Линкольна. Он сидел на балконе наверху, это была президентская ложа. Сейчас, когда приходят президенты, а они иногда приходят, они садятся в зале. На тот балкон никто не поднимается, так как это историческое место, и оно оформлено в точности так, как выглядело в ночь убийства Линкольна", - рассказал Уильям Джонс.

Театр полон школьников, сюда водят многочисленные экскурсии. Сейчас здесь располагается музей в память о тех знаменательных событиях. Из той самой ложи вместе со своей супругой Мэри Тодд Аврам Линкольн смотрел комедийную пьесу "Наш американский кузен", однако комедия завершилась драмой.

За два года до покушения Линкольн издал прокламацию об освобождении, предоставляющую свободу рабам в конфедерации. Считается, что поддержка прав темнокожих и стала причиной покушения на политика. Гражданская война в США подходила к концу.

"Гражданская война закончилась, город ликовал, как и президент Линкольн. Он думал о своем втором сроке, о том, как они с Мэри могли бы отправиться в отпуск, возможно, поехать в Европу или на Ближний Восток. Он был большим поклонником театра, проучился в школе не более 2-3 лет, но занимался самообразованием, читая Шекспира и Библию короля Якова. Он любил театр, ходил смотреть на актеров, приглашал их в Белый дом. Он использовал Шекспира, чтобы объяснить своему кабинету, почему он ведет гражданскую войну", - поделился Уильям Джонс.

14 апреля 1865 года в 22:15 Джон Уилкс Бут проник в личную ложу Линкольна. Как ему удалось так легко подобраться к президенту?

"Джон Уилкс Бут был актером. Линкольн, вероятно, видел его в роли Ричарда III в пьесе Шекспира. Он знал эту семью, и все они были актерами, и он очень благоволил им, беседовал с ними. Но Уилкс Бут был сторонником Юга. Он ненавидел Линкольна и ненавидел саму идею освобождения рабов. И он хотел нанести последний удар теперь, когда Юг был побежден в военном отношении, убить президента и уничтожить то, чего удалось достичь. Он смог проникнуть в театр, потому что был актером, люди знали его. Он мог приходить и уходить, когда хотел. И он оказался там, у президентской ложи, снаружи, и все подстроил так, чтобы дверь была заблокирована в открытом положении. Он также знал, что единственный охранник, который был у Линкольна, скорее всего, проводит время в баре внизу. И поэтому он ждал подходящего момента в пьесе, которую смотрел Линкольн. Он знал, когда раздадутся бурные аплодисменты, и люди не услышат ничего другого, и использовал этот момент, чтобы войти в комнату и выстрелить Линкольну в затылок. Затем он спрыгнул на сцену, перебежал в центр, у него был нож, так как он ранил человека, который был с Линкольном. Он поднял нож и сказал: "так всегда будет с тиранами", - рассказал Уильям Джонс.

Бут сломал ногу при прыжке из личной ложи Линкольна на сцену, но сбежал из театра. На заднем дворе его ждала лошадь, вдвоем с сообщником они направились в Вирджинию. За ними по пятам следовали федеральные войска. Бута узнали несколько зрителей театра. Войска окружили сарай, где скрывался убийца, и подожгли строение, чтобы выманить преступников. Бут отказался выходить, получил выстрел в шею от федерального солдата. Убийцу вытащили из горящего строения, он прожил три часа, прежде чем умереть. Врачи быстро поняли, что Линкольн парализованный и задыхающийся не переживет полученных травм.

Президент Линкольн был объявлен мертвым в 7:22 утра следующего дня после покушения, 15 апреля.

"Это была огромная потеря, но эта потеря помнится до сих пор, когда мы видим тысячи детей и школьников, приходящих в театр. Это все еще очень живая традиция, и то, что сделал Линкольн и что он сказал, продолжает жить в американском народе, и это, конечно, его самое важное наследие", - подчеркнул Уильям Джонс.

В Доме-музее, посвященном смерти Авраама Линкольна, изображена железная дорога - маршрут, по которому проходил поезд, чтобы люди могли попрощаться со своим президентом, начиная от Вашингтона, где он погиб, и до места его рождения.

Убийство Джеймса Гарфилда

Джеймс Гарфилд, второй убитый президент США, был застрелен 2 июля 1881 года в Вашингтоне. Тогда на месте его убийства была железнодорожная станция. Джеймс Гарфилд не погиб на месте, он попал в больницу, но, к сожалению, врачи не справились, и он умер 19 сентября.

Убийца преследовал Гарфилда несколько дней, пока не выпал случай для рокового выстрела. На посту президента Гарфилд провел менее шести месяцев. 2 июля 1881 года злоумышленник ждал президента на железнодорожном вокзале Балтимор-Потамак в Вашингтоне, округ Колумбия. Кто же задумал убийство и каковы его мотивы?

"Гарфилд был застрелен Чарльзом Гито, человеком, который поддерживал Гарфилда во время выборов. В те времена всех выбирали так, что если ты помогал президенту, то рассчитывал на должность. Чарльз Гито был несколько неуравновешенным, он был юристом, но его психическое состояние оставляло желать лучшего, разозлился из-за того, что не получил работу", - рассказал Уильям Джонс.

Гито написал речь Гарфилду перед выборами и поверил в то, что именно это привело к победе. Он месяцами преследовал команду президента, требуя назначить его консулом в Париже, и, наконец, решился на роковой выстрел. Он стрелял дважды, первая пуля задела руку президента, вторая попала Гарфилду в спину.

Но не пуля убила президента США, его убила инфекция. Жизненно важные органы не были задеты, врачи пытались извлечь пулю, она была совсем рядом с позвоночником, но не стерилизовали ни руки, ни инструменты.

Напомним, это 1881 год. Да, важность стерилизации уже открыта, даже изобретен автоклав для обеззараживания инструментов. Но врачи массово отказывались мыть руки и верить в невидимые бактерии. Главный врач Гарфилда, Доктор Блисс (Доктор - это его реальное имя, данное при рождении) считал антисептику глупостью, ведь на ней настаивал британец Листер. А что они там понимают в Европе? Да еще прописывал обрабатывать руки карболовой кислотой, а она так разъедает кожу.

Блисс провел сотни ампутаций на войне, считал себя непререкаемым авторитетом и выставил всех врачей из палаты Гарфилда, борясь за звание спасителя нации, а стал убийцей президента.

10-сантиметровый канал превратился в огромную рану, пока врачи искали пулю. Знаменитый изобретатель телефона Александр Грэм Белл создал первый в мире металлоискатель специально ради спасения президента. Но аппарат сходил с ума от металлических пружин в кровати, а Доктор Блисс запретил исследовать левую сторону раненого, он был убежден, что пуля справа. Череда роковых ошибок привела к тому, что Джеймс Гарфилд умер 19 сентября 1881 года, через 79 дней после выстрела.

"Гарфилд - ветеран гражданской войны, офицер армии Союза. Большинство наших президентов, вплоть до МакКинли, были офицерами. Но его срок был очень коротким. Он был образованным человеком, математиком и преподавателем математики. Блестящий человек, огромная потеря для страны", - отметил Уильям Джонс.

Чарльз Гито был признан виновным в убийстве и приговорен к смертной казни через повешение. Он казнен 21 июля 1881 года. А Доктор Блисс выставил правительству США огромный счет за свои услуги - 25 тыс. долларов. Астрономическая сумма. Сегодня это 750 тыс. Сумму урезали в четыре раза, от него отвернулись коллеги и пациенты, а через несколько лет Доктора настиг инсульт.

Трагедия Гарфилда в итоге заставила американские власти признать идеи Листера и Пастера. Можно сказать, президент пожертвовал жизнью, чтобы американская медицина, наконец, стала стерильной.

Убийство Уильяма МакКинли

А сейчас отправимся в 1901 год, в Буффало, штат Нью-Йорк. Уильям МакКинли третьим принял смертельную пулю на посту президента США. По местам его гибели провел кинематографист Кайл Лайт.

"МакКинли был застрелен в здании под названием "Храм Музыки". Для панамериканской выставки построили специальные павильоны, ведь она длилась, кажется, с мая по ноябрь. Это было очень долгое и масштабное событие. После его окончания все здания снесли. Думаю, "Храм Музыки" простоял еще какое-то время. Именно в том концертном зале МакКинли пожимал руки американцам", - рассказал кинематографист, член американской Коммунистической партии Кайл Лайт.

20 лет спустя гибели президента Гарфилда от сепсиса медицина все еще находится на таком уровне, когда врачи не могут спасти человека с огнестрельным ранением. В историческом музее Буффало хранятся артефакты того времени.

"Здесь хранится пистолет, из которого стреляли в президента МакКинли, и некоторые медицинские инструменты, которые пытались использовать для извлечения пули. Это было 6 сентября 1901 года. В Буффало стоял жаркий и, если можно так выразиться, патриотичный день. В то время уже в течение нескольких месяцев проходила панамериканская выставка, грандиозная ярмарка и фестиваль, музыка, речи. Это была демонстрация американской промышленности, технологий, праздник американской культуры. 5 сентября МакКинли выступил со своей последней речью в Буффало, штат Нью-Йорк. Он даже не подозревал, что уже 6 сентября в него выстрелят", - поделился Кайл Лайт.

Президент МакКинли после выступления пожимал руку соотечественникам. В толпе к нему приближался злоумышленник.

"Этот парень, Леон Чолгош, был американцем польского происхождения, работал на заводах. Озлобленный он был одним из многих людей, стоявших в очереди на встречу с президентом. У него был платок на руке, как будто он скрывал травму. Но под этим платком пистолет. Это был револьвер Айвер Джонсон 32-го калибра. И когда он подошел к президенту, то дважды выстрелил в него - один раз в живот, а другой прямо над грудиной", - рассказал Кайл Лайт.

Айвер Джонсон - это знаменитый американский карманный револьвер конца XIX - первой половины XX века. Его главная особенность - механизм Safety Hammer, который делает оружие безопасным, выстрел происходит только при полном нажатии на курок. Нажать убийца успел дважды, планировал и третий выстрел.

"Все в помещении пришли в смятение. Все набросились на стрелявшего. МакКинли срочно доставили в клинику, где его прооперировали. Первая пуля, по сути, выпала сама. Она зацепилась за одежду и вышла очень легко. Вторую пулю пытались найти, но так и не смогли до нее добраться, она осталась у него в брюшной полости. Эта пуля его и убила. Он умер 8 дней спустя. Это была инфекция, некроз, что стало причиной его кончины", - отметил Кайл Лайт.

"Забавный факт, который я люблю упоминать. Больница, где его лечили, находилась на территории панамериканской выставки, она и сейчас там стоит, это центр неотложной помощи. Довольно иронично с точки зрения истории. Каждое здание подлежало сносу, даже если бы хотели что-то сохранить, этого бы не вышло. Здания были построены из тонких деревянных каркасов и штукатурки, а к моменту окончания выставки большинство и так уже разваливались", - рассказал директор организации выставок исторического музея г. Буффало (США) Энтони Греко.

Энтони рассказал, что в тот день, день Буффало, было порядка 116 тыс. посетителей. Естественно, человеческое любопытство. Кто-то говорит о проклятии МакКинли, считается, что после убийства президента удача оставила город, экономика пришла в упадок. Впрочем, мы сходимся на том, что были и вполне земные причины.

Население и экономика Буффало продолжали расти примерно до 1945 года. А потом отказ от оборонных контрактов времен Второй мировой войны и тому подобное. В конечном итоге, наряду с другими факторами, все это привело к сокращению населения и бизнеса.

Уильям МакКинли, получивший два пулевых ранения в грудь, казалось, восстанавливается. Но 14 сентября его здоровье резко ухудшилось, он умер от гангрены.

Клиффорд Киракоф обратил внимание, что в каждом случае покушения на президентов действовал одиночка, по крайней мере, таково заключение по итогам расследований. Неужели это просто сумасшедшие, которые работали сами по себе?

"Во время убийства МакКинли Соединенные Штаты только становились империалистической державой. Мы только ввязались в войну с Испанией в 1898 году. Примерно до 1850 года мы были третьей по величине промышленной державой в мире после Англии и Франции, а к 1900 году мы стали первыми. Нужно спросить себя, кому выгодно убить президента или навредить нашей экономике, если ты иностранная империя?" - задал риторический вопрос экс-сотрудник Комитета по международным отношениям Сената США Клиффорд Киракоф.

Но официально убийца Леон Чолгош - анархист. Он заявлял, что МакКинли был главой коррумпированного правительства. Последние слова преступника: "Я убил президента, потому что он был врагом добрых людей, трудящихся". Убийца был казнен на электрическом стуле. Чтобы полностью стереть Чолгоша из истории, а место захоронения анархиста не стало местом поклонения для радикалов, гроб прямо в могиле засыпали серной кислотой, тело полностью растворилось за несколько часов.

"В США было убито несколько разных президентов, но именно Авраам Линкольн был очень популярной фигурой, в некотором смысле революционной. Он объединил страну, когда она буквально находилась в состоянии гражданской войны, он отменил рабство, он боролся со старым реакционным классом рабовладельцев. Его убийство нашло отклик у людей. Это стало поворотным моментом в Америке. Это действительно изменило все", - поделился мнением Кайл Лайт.

Пуля для президента меняет историю. Далее отправимся в Даллас, на то самое место, где застрелили Джона Кеннеди. Подробнее смотрите в цикле документальных фильмов "Убить идеалы".