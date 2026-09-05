В обычный воскресный день во Вроцлаве молодая украинская пара Анастасия и Максим вышли из магазина с чашками кофе, и тут на них напали несколько поляков спортивного телосложения. Девушка получила рваную рану на шее, парня, уже лежащего на земле, избили ногами до полусмерти.

Что такого может сделать человек в очереди в магазине, чтобы его потом добивали ногами на парковке? СМИ пишут, что заговорить на украинском языке.

Это не единичный случай. За первые 6 месяцев 2026-го украинцы подали в польскую полицию 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года, и это только те, кто дошел до полиции. Реальное число намного больше, потому что не все обращаются - кто-то боится, кто-то не верит, а кто-то уже привык.

В Бельско-Бяле водитель автобуса оскорблял 11-летнюю девочку и требовал, чтобы она убиралась в Украину. В Легнице взрослая женщина напала на 13-летних девочек за то, что они говорили по-украински. В Лодзи поляку сломали челюсть - нападавший решил, что тот украинец. В Познани трое мужчин пришли в офис по легализации иностранцев и требовали от украинской сотрудницы рассказать, что она думает о Степане Бандере. Неужели в Польше 2026 года бить украинцев стало почти нормой?

"До конфликта на Донбассе Украина была самой бедной и самой коррумпированной страной в Европе. Из Украины пытались построить антироссию, и это удалось. Только как создали враждебное отношение между людьми, которые сотни лет жили вместе? Как создали такие отношения, чтобы сын убивал отца по разным сторонам фронта? Надо было найти какую-то идею. Нашли. Бандеровский нацизм, который был в небольшой части Западной Украины, но который при поддержке больших денег американцев и медийной технологии распространили на всю страну", - заявил политолог, представитель общества "Польша - Восток" Александр Яцек.

Но этот процесс, по его словам, не до конца контролируем, такое уже происходило. В Афганистане американцы создали Талибан и талибов, которые развернулись против них. Такое же сейчас происходит и в Украине, где создали нацистов-бандеровцев, с которыми приходится Владимиру Зеленскому как-то налаживать отношения, потому он и делает такие выходки, как название воинских частей именем героев бандитов УПА.

В 2022-м, через 10 дней после начала СВО, в Польшу прибыли 180 тыс. украинских беженцев. К концу месяца - 500 тыс., к лету - 4,5 млн. Это самый быстрый исход беженцев со времен Второй мировой войны. И поляки встречали этот поток не с палками, не с колючей проволокой, а с распростертыми объятиями и бесплатными сим-картами. На вокзале в Пшемысли висел огромный баннер "Вы в безопасности". Рядом еще один. Еда, вода, одежда, телефоны, жилье, юридические консультации - все бесплатно. 94 % поляков поддерживали прием беженцев, отдали 2 млрд долларов народных денег. Государство потратило еще 3,5 млрд. Это почти 1 % ВВП Польши.

"Отношение поляков к украинцам сильно ухудшилось, особенно после того, как Украина взяла курс на то, чтобы не обращать внимания на историческую память поляков о жертвах Волыни, об убийцах из УПА, чтобы украинцы не обращали внимания на польскую историческую чувствительность, называя школы, улицы именами убийц и преступников вроде Бандеры и Шухевича. Много поляков, особенно молодых, клюнули на такие мероприятия, они ищут виновных в своей не очень хорошей экономической ситуации среди украинцев. Они просто ищут врага, но это старое явление", - заявил главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишневский.

В июне 2026-го кандидат в мэрии Кракова Марианна Шрайбер в своем предвыборном ролике, сгенерированном нейросетью, демонстративно сорвала с городской ратуши флаги Украины и Евросоюза и отправила их в урну. Потом появился и другой ролик, на котором она пририсовала Зеленскому гитлеровские усы. Это не просто эпатаж провинциалки, а зеркало происходящего в польской политике, где выигрывать выборы стало выгоднее на ненависти к украинцам, чем на решении городских проблем.

Мачей Вишневский:

"Украинский нарратив будет в интегральной части политической предвыборной кампании 100 %. Куда она пойдет, чем обернется, трудно сказать. Безответственные политики используют украинскую проблему как способ. Но разжигание ненависти - это одно. Второе - нужно держать польское общество в каком-то судорожном состоянии, ведь такими людьми легко управлять, они потеряли рациональное умение смотреть на вещи и поддаются эмоциям. Я этого действительно боюсь, но до выборов еще год, посмотрим, что будет".

Мачей Вишневский

Сейчас украинцев в Польше проживают от 1,5 до 2 млн, но с официальным статусом беженца - без малого 1 млн. Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Украина ведет себя неприлично и неблагодарно, не ценит польскую помощь, поэтому его государство не будет ставить интересы Украины выше своих. Что произошло за четыре года? Может ли так быть, что помощь Украине была инструментом геополитической игры против России, а не вполне искренним желанием помочь соседям?

Варшава годами закрывала глаза на героизацию Бандеры в Украине ради союза против Москвы, а теперь тема Волынской резни вываливается, как скелет из шкафа. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что если Украина не разберется с вопросом Волынской резни, не проведет эксгумации и увековечения памяти жертв, то шансов на вступление в Евросоюз не будет. То есть мы не пустим вас в ЕС, пока не признаете себя виновными в событиях 1943-го. Это историческая справедливость или политический шантаж? Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и поведения самих украинцев. Некоторые из них, мягко говоря, позиционируют себя не как гостей, а как хозяев.

"Польше Украина больше не нужна, даже как элемент психологической и информационной войны, как элемент давления на Россию и Беларусь, элемент влияния в рамках Евросоюза. В самом начале СВО Польша не использовала Украину, а попользовалась ею. Все эти похлопывания, сверху вниз по плечу, прием беженцев, а по сути дешевой рабочей силы, замещающей необходимость приема рабочей силы со стран Ближнего Востока и Африки, не что иное, как выжимание Польшей из Украины всего, чего смогла. Она максимально вложилась в еще большее озлобление украинцев в отношении России, Беларуси, сделала все для получения возможных экономических преференций на территории Украины", - считает секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Каждый 20-й работник в Польше - украинец. Экономисты говорят, что украинцы дают Польше до 2,5 % прироста ВВП ежегодно. Если посмотреть на факты, поляки получили от Украины все, что хотели - таран против России, буферную зону, дешевую рабочую силу, немалые миллиардные субсидии, кстати, тоже. А теперь, когда Украина выполнила функцию, маска союзника больше не нужна.

15 июня 2026 года в Бяла-Подляске был убит российский оппозиционный активист и художник Семен Скрепецкий. Надо отметить, что этот человек стал известен откровенно оскорбительными полотнами. Более того, угрозы он получал со всех сторон. В 2021-м сбежал из России в Польшу, пытаясь избежать уголовного наказания. После убийства польская полиция задержала двух граждан Беларуси, но их отпустили. Позже задержали мужчину с грузинским паспортом. Все еще идет разбирательство.

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"В Польше давно смотрят на Украину как на расходный материал в борьбе против русских. Они могут выдвигать исторические претензии, вспоминать о Волынской резне, но если им выгодно, то будут поддерживать происходящее в Украине. Они поддерживали государственные перевороты, борьбу с русским языком и культурой, украинских нацистов, а сегодня делают вид, что внезапно их увидели. Видели всегда и делали на них ставку, понимая, что во взаимной борьбе Украина с Россией ослабнут, и Польша сможет поживиться. В Польше на этот конфликт смотрят как на историческую возможность, которая возникает раз в 100 лет, а может быть, и раз в несколько столетий, как некий шанс при потенциальном распаде Украины вернуть себе "Малопольшу", то есть нынешние западные регионы Украины", - убежден доцент Государственного университета "Дубна" (Россия) Константин Шадров.

Константин Шадров

В Польше под угрозой находятся не только украинцы, россияне, но и беглые белорусы. 23 июля Минск передал Варшаве информацию о готовящемся теракте на польской территории. Цель - несовершеннолетние дети известной белорусской псевдооппозиционерки, переехавшей из Литвы в Варшаву. Другой псевдооппозиционер, которого польские власти лишили статуса беженца и признали угрозой национальной безопасности, собирался убить ее детей. Как месть за то, что она недостаточно приложила усилий для сохранения его статуса, а затем сделать громкое политическое заявление и даже покончить с собой.

Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия):

"Польша готова с серьезностью относиться к предостережениям Республики Беларусь, даже несмотря на холод в отношениях, которые на данный момент существуют между государствами. Республика Беларусь на практике подтвердила свои намерения к добрососедству. Никто не хочет войны. Все хотят мира и торговли".

Беларусь, которую официальная Варшава привыкла обвинять во всех смертных грехах, вдруг оказалась на ее стороне. Минск поделился информацией, потому что, несмотря на сложные отношения, это делается в рамках действующих договоренностей о сотрудничестве в борьбе с преступностью, потому что терроризм - общий враг, потому что Беларусь, в отличие от некоторых, соблюдает международные обязательства по противодействию террору. Плюс, точно ясно, что даже дети белорусских оппозиционеров в Польше больше не находятся в безопасности. И спасает их тот самый режим, от которого они бежали.

"Надо понимать, что под подозрение попали люди, которые имеют отношение к Беларуси. Это действующие и бывшие граждане страны, которых Польша систематически вместе с Евросоюзом в свое время готовила для подрывной деятельности на территории Республики Беларусь. И тут надо отдать должное белорусской стороне, которая соблюдает правила о международном терроризме - тем, с чем нужно бороться всем миром. Несмотря на то, что сейчас страны находятся не в лучших с нами отношениях, полякам следует задуматься о заигрываниях с украинскими националистами, которые стали для них большой проблемой", - подчеркнул российский журналист Павел Кухаркин.

Вот такие истории братской помощи в Польше. Сначала объятия и цветы, а потом кулаки и требования покаяния. Польша показала, что даже самый громкий гуманизм имеет цену и срок годности, а Украина показала, что даже самый удобный буфер может надоесть, а люди по обе стороны границы снова оказались расходным материалом в чужой игре. Добро пожаловать в мир, где сострадание заканчивается там, где начинается кошелек и геополитика. Польша - зеркало, в котором отражается вся европейская усталость от чужой войны.

История Волыни, которую замяли ради геополитики, вернулась и будет возвращаться, пока ее не закроют честно. А пока будут 180 заявлений о нападениях за полгода. Если кто-то еще верит в вечную дружбу народов, пусть посмотрит на свежую полицейскую статистику, где все написано без всякой поэзии и лирики.

Что случилось за четыре года. Почему помощь Украине обернулась Польше усталостью и историческими претензиями, смотрите в специальном репортаже.