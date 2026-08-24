От небоскребов до микрочипов: почему мир может остаться без главного строительного материала

Песок - второй по объему потребления ресурс на планете после воды. И заканчивается он быстрее, чем кажется. Человечество выгребает из рек, морей и карьеров 50 млрд т в год. Это примерно в пять раз больше, чем полвека назад. Такого объема хватит, чтобы построить стену высотой 27 м вокруг всей планеты по экватору.

Кажется, вот же песок, в пустыне Сахара и других пустынях, миллиарды тонн - бери не хочу. Вот только строителям он не подходит категорически.

Пустынный песок веками обтачивается ветром - его зерна становятся гладкими и круглыми. Такой песок не сцепляется в бетоне. Цементный раствор из такого песка отличается плохим качеством, а бетон - недостаточной прочностью. Для строительства нужен речной или морской песок - с острыми, шероховатыми гранями. Именно поэтому Дубай - город посреди пустыни - импортирует строительный песок из Австралии.

Говоря простым языком, в мире навалом песка и его видов, но подавляющее большинство не подходят для строительного бетона. Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре проанализировали ситуацию на планете, было изучено 411 научных работ. Вывод однозначен: человечество добывает речной песок и гравий быстрее, чем реки успевают их восполнять.

И первая ласточка катастрофы: за последние годы в данном регионе обрушилось почти 2 тыс. домов - это сотни жертв среди людей. Экологические последствия не менее страшные.

Та же картина на других континентах. В Китае спутники за 18 лет зафиксировали значительные изменения береговой линии озера Поянху. В Индии под угрозой реки Маюракши, Коллидам, Субарнарекха и Аджай. В Бразилии страдают Парана и Токантинс. А во Франции карьеры на Сене, разработанные еще в 19-м веке, до сих пор стоят, как мертвые озера, берега так и не восстановились.

И получается, что нужный человечеству песок поступает из рек, чья совокупная площадь составляет менее 1 % поверхности Земли.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

"Добыча его зачастую является нелегальной, поскольку государство не позволяет добывать песок в неограниченных объемах со дна рек. Это может вести к обмелению рек и усиливать нехватку пресной воды. С другой стороны, песок добывается в карьерах, и здесь добыча тоже ограничена по своим возможностям. Наконец, решение, которое здесь видится, это производство искусственного песка из строительных отходов".

Чтобы построить один небоскреб, нужно до 45 тыс. т песка, для 1 км магистрали - 30 тыс. т, для атомной станции - примерно 12 млн т, на искусственный остров потребуются уже десятки миллионов тонн.

Более мелкие разновидности речного песка активно используются для производства стекла, а мельчайшие - при создании солнечных панелей и микрочипов. С начала прошлого века мировой спрос на речной песок увеличился более чем в 23 раза, и к 2060-му, по прогнозам экспертов, достигнет рекордных 82 млрд т.

Как песок становится дефицитным ресурсом? Почему его не хватает и когда важнейший для строительства элемент может стать редкостью? Насколько предложение не успевает за аппетитами рынка, кто приближает дефицит и где нелегалы зарабатывают миллиарды, смотрите в "Понятной политике".

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