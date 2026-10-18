Проблем у киевского режима сегодня полон дом. Если отбросить в сторону затянувшееся выяснение отношений Зеленского с Белым домом, то украинская обыденность выглядит крайне мрачно. Страна полностью расписалась в своей геополитической и экономической несостоятельности.

Россия в рамках последовательного принуждения оппонентов к миру фактически ликвидировала энергетическую инфраструктуру Киева, Одессы и целого ряда других стратегических центров.

Юрий Корольчук, сооснователь Института энергетических стратегий (Украина):

"Сегодня ситуация такова, что свет могут отключать не на 15 часов, а сразу на двое суток. Да, в отдельных случаях из-за точечных крупных аварий люди уже сидят без электричества по трое суток. Но теперь под ударом вся страна, а точнее, наиболее пострадавшие регионы - Киевский, Одесский и Харьковский. Это прямой результат масштабных системных сбоев. Хуже всего то, что тему реального блэкаута замалчивают. Но с текущими разрушениями, если мы снова выпадем в блэкаут - пусть даже контролируемый - мы рискуем просто не запустить энергосистему обратно".

И действительно, ежедневные многочасовые блэкауты в стольном граде Киеве стали для местного населения уже практически нормой, а жители, не желающие зимовать в ледяных бетонных коробках, уже массово съезжают куда подальше.

Но самое удивительное, что назначить виновным в тотальном крахе ЖКХ что Зеленский, что его ручные "слуги народа", решили отнюдь не профильного министра энергетики или главу Минобороны, а тамошнего мэра Кличко. Вот только как именно градоначальник должен закрывать дыры в энергосистеме и защищать объекты от ударов, никто даже не пытается разобраться. И тут, на удивление, Кличко не только сумел заглянуть в завтрашний день, но и вполне резонно ответил, кому это выгодно.

Виталий Кличко, мэр г. Киева (Украина):

"Главное обвинение - это срыв отопительного сезона, который еще даже не начался. Весьма странная история. Очевидно, что эту тему разгоняют медиаресурсы, напрямую связанные с центральной властью. В стране идет планомерное уничтожение местного самоуправления - уже 300 мэров по абсолютно надуманным, притянутым за уши причинам были отстранены от работы. А вместо них сверху назначили руководителей военных администраций".

Ополчились в Киеве не только на мэра, но и на собственных народных избранников. Скандальный депутат Алексей Гончаренко из-за внезапного прояснения рассудка и призывов к переговорам лишился места в парламентской фракции, зато моментально приобрел "почетную" карточку на сайте "Миротворец".

Следом на очереди - Анна Скороход. На фоне катастрофы на фронте она внесла в Раду законопроект о закреплении внеблокового статуса Украины, фактически признав правоту требований Москвы. Более того, депутат непрозрачно намекает на то, что войну пора остановить.

"Продолжение войны - это путь к уничтожению. Это не прибавит нам населения, не восстановит наши территории, не вернет нам украинцев из-за границы и не восстановит нашу инфраструктуру или промышленность. Это путь в никуда", - заявила народный депутат Украины Анна Скороход.

Не менее плачевно дела у Киева обстоят и на внешнеполитическом треке. Из-за длинного языка и тщеславия Зеленского Южная Корея отозвала своего посла в Украине.

Как заявили в тамошнем МИД, стороны договаривались о конфиденциальности, однако киевский главарь нарушил обещания и публично рассказал на Генассамблее ООН о передаче Сеулу северокорейских военнопленных. А Восток дело такое - с болтунами дел иметь не хотят.

Дмитрий Лекух, российский политический обозреватель, писатель:

"Это называется "совсем берега потерять". С корейцами он тоже берега потерял, потому что так подставить Южную Корею перед товарищем Кимом, который, как ни крути, а сосед, и у него есть ядерная бомба. Надо понимать, что дипломатически, особенно в их ситуации, это casus belli. А у них-то мирного договора нет, у них есть разграничение по параллели между Южной Кореей и Северной. Так подставить государство, от которого ты зависишь, у которого просишь то танки, то беспилотники, а у Кореи очень мощная ВПК, надо обладать действительно талантом криворожского комика".

Впрочем, не жалуют Банковую больше и на самом Западе. С начала года Украина недополучила почти 30 млрд долларов от международных партнеров из-за невыполнения своих обязательств. И новые транши европейские столицы выдавать не спешат, как и не торопятся принимать Киев в свою семью. Формально на бумаге процесс интеграции якобы идет семимильными шагами, по факту перспектива остается далекой и туманной.

Недавно Незалежной предложили так называемый усеченный формат членства, который бы дал доступ к общим рынкам, но без права какого-либо голоса. До кучи выяснилось, что и украинскому зерну никто зеленый свет не даст - таким странам как Польша и Франция конкуренты не нужны. Естественно, Киев на такое заманчивое предложение ответил отказом, мол, мы себя не на помойке нашли.

Георгий Тихий, официальный представитель МИД Украины:

"Мы доносим очень простую вещь: никаких заменителей полноправному членству. Пожалуйста, не надо добавлять прилагательные к слову "членство", предлагать какие-то гибридные варианты или какое-то "получленство" в Европейском Союзе. Украина этого не примет. Слишком большая цена заплачена Украиной за эти годы за свое право, за свой европейский выбор, за европейское будущее нашего народа, чтобы предлагать Украине какие-то заменители".

Впрочем, возможно такого ответа в Брюсселе и хотели добиться. Кому нужно коррумпированное государство с полностью разрушенной экономикой и озлобленным населением?

Свою задачу даже со всем западным оружием оно все равно выполнить не смогло. А потому неудивительно, что, по информации The Washington Post, Белый дом совместно с европейцами без всякого участия Киева разрабатывает мирный план по урегулированию кризиса.

Этот сценарий точно не будет в пользу Зеленского: его и весь киевский режим просто планируют поставить перед фактом, когда действительно большие политики все согласуют с Москвой.