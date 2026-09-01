От скепсиса к признанию: эксперт Ширинов о том, как ШОС превратилась в мощный центр силы

Сотрудничество в рамках ШОС охватывает много сфер - от экономики и безопасности до науки и цифровых технологий. И вес организации на мировой арене продолжает расти.

Олим Ширинов, политический обозреватель, член совета АНО "Евразия", блогер (Таджикистан):

"Шанхайская организация сотрудничества - это мощный центр силы. Если изначально некоторые западные страны относились к этому образованию скептически, то, конечно же, с годами стало понятно, что страны - члены ШОС проделали огромную работу. Шанхайская организация сотрудничества - это не только экономика, геополитика, а также отчасти и взаимодействие в сфере обороны. И если мы посмотрим на это именно таким образом, то становится понятно, что в современном мире, где появляется множество каких-то маленьких и крупных центров силы, Шанхайская организация сотрудничества - это уже состоявшийся проект. Я думаю, что в дальнейшем очень много стран изъявят желание стать участниками этой организации".