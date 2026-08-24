От сожженных заживо журналистов до дефицита к 2050-му: чем угрожает нелегальная добыча песка

Человечество выгребает из рек, морей и карьеров около 50 млрд т песка в год. Это второй по объему потребления ресурс на планете после воды. И заканчивается он быстрее, чем кажется.

Во многих странах добычу песка плотно окутали организованные преступные группировки. Например, в Марокко, почти половина песка добывается нелегально. В Индии с десяток лет назад тоже появилась своя "песчаная мафия".

Цепочка расширения криминальной добычи довольно проста. В мире строят все больше, значит, растет спрос на бетон, стекло и строительные материалы. А легальное предложение за ростом спроса не поспевает.

Преступные группировки активно подминают под себя общество, вызывая весьма серьезные социальные последствия. По данным Всемирного фонда дикой природы, в некоторых африканских странах вся цепочка добычи песка контролируется картелями, которые применяют насилие и запугивание, широко используют детский труд. Жертвы схемы не только теряют шанс на нормальное взросление, получение образования, но и втягиваются в криминальный мир, из которого порой выхода просто нет.

ООН уже несколько лет бьет тревогу. Нелегальная торговля и стремительное наращивание использования речного песка могут привести к дефициту важнейшего для строительства ресурса уже к 2050 году. Если в мире не ограничить добычу, под угрозой разрушения окажутся целые экосистемы.

Ежегодные обороты легального рынка оценивают минимум в 100 млрд долларов. Преступного - кратно больше - примерно в 200-350 млрд.

Это один из самых больших черных рынков в мире. Только представьте, что он превышает объемы незаконной вырубки леса, серой добычи золота и рыболовства. При том, что основная доля незаконной добычи песка вообще не попадает в международную статистику.

Глобальных причин у дефицита несколько. Среди основных - рост населения планеты и миграция из деревень в города, которым нужно все больше инфраструктуры для новых жителей.

Но едва ли побороть криминал получится. Ведь нелегальный песок довольно просто "отмыть".

По прогнозам, к 2100 году спрос на песок взлетит на 300 % по сравнению с началом 21-го века, а стоимость - на 400 %.

Как песок становится дефицитным ресурсом? Почему его не хватает и когда важнейший для строительства элемент может стать редкостью? Насколько предложение не успевает за аппетитами рынка и кто приближает дефицит, смотрите в "Понятной политике".

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