От студентов до погромов: почему протесты во Франции становятся все жестче

Франция охвачена протестами, которые становятся все более радикальными. От коктейлей Молотова и нападений на полицейских до лозунгов с отсылками к казни Людовика XVI - ситуация вызывает тревогу. О том, что происходит, кто стоит за протестами и почему власти не идут на диалог, рассказала аналитик Юлия Абухович.

От студентов к радикалам

По словам Юлии Абухович, происходящее - не просто эскалация, а разворачивание конфликта, который изначально был хорошо организован. Начиналось все со студентов и школьников, но за их спинами скрывались явно не дети.

"Дети, которые реально выходили, какое-то количество студентов и школьников использовались как пушечное мясо. Это был такой подготовительный этап", - отметила аналитик.

Сегодня протесты не затихают. К студентам присоединились профсоюзы крупнейшей Франции, которые призывают к всеобщей забастовке. Методы - от погромов до вооруженных нападений. "Они радикализируются, и это значит, что протесты не утихают, они переходят на новый и более жесткий уровень", - подчеркнула Юлия Абухович.

Утверждения о том, что численность протестующих снизилась до 320 тыс. человек, аналитик назвала попыткой самоуспокоения.

Чего хотят политические силы

Отвечая на вопрос, чего добиваются политические силы от Елисейского дворца накануне президентских выборов, аналитик предположила, что это попытка добиться смены политики - от развития военно-промышленного комплекса обратиться к экономике и социальной сфере.

Факт Расходы на оборону выросли двукратно по сравнению с 2017 годом, когда Макрон пришел к власти.

"Раньше деньги, которые должны были передаться населению, население бы потратило, удовлетворило внутренний спрос, и экономика бы разогревалась. Сегодня эти деньги все тратятся на производство дронов, любой военной техники. Для экономики Франции ничего хорошего это не приводит", - пояснила эксперт. Оппозиция стремится подготовить почву для реформ, которые позволили бы Франции подняться с колен.

Закручивание гаек по всему ЕС

Юлия Абухович отметила общую тенденцию в Евросоюзе: если раньше власти хотя бы давали обещания протестующим, то сегодня они намеренно не обращают внимания на их просьбы, называют их мятежниками и бунтарями, принимают законы, которые еще на стадии подготовки заставляют людей сидеть по домам.

"А если он уже вышел, то это жесткие санкции и наказание применяются не только к тем, кто вышел, но и к тем, кто даже пытался выйти или вообще планировал", - рассказала аналитик.

По ее словам, это напрягает профсоюзы и экспертов: власть не пытается решить проблему, а взваливает ее на тех, кто пришел просить о помощи.

Почему нет диалога

Отвечая на вопрос, почему власти не идут на экономические уступки, Юлия Абухович пояснила: во Франции, в отличие от Беларуси, социальная сфера не является приоритетом: "У нас на социалку всегда отдается львиная часть бюджета. Мы никогда не делим: экономика отдельно, социальная - как хотите, так и выживайте".

Факт Во Франции денег на социалку нет. Долг страны - 120 % от ВВП, обслуживание долга - порядка 70 млрд евро.

"Где деньги? ВПК. Все деньги вкладываются в оборонку. Оборонный бюджет растет. Мы видим, как растут акции компаний, которые занимаются оружием. Это выгодно сегодня наращивать этот милитаризм и подготовку к следующей войне", - подчеркнула эксперт.

Конференция в Беларуси - ответ на беспорядки

На фоне тотальной милитаризации конференция по безопасности в Беларуси, по словам Юлии Абухович, является ответом на происходящие беспорядки. Главный девиз форума - диалог, договоренность, многополярность и многообразие.

"Сперва надо построить экономику, базис, уметь договориться, начать сотрудничать, строить что-то новое. Все остальное потянется. И, как мы видим, оказывается, воевать не обязательно. Можно просто строить, расти и строить безопасный, многополярный, многообразный мир", - подчеркнула аналитик.

Юлия Абухович отметила, что Беларуси удается то, что практически невозможно на международном уровне, - усадить за один стол переговоров представителей Запада и Востока с полярными точками зрения.

"Очень сложная работа, потому что это дипломатия как видимая, так и та, которая идет за кулисами. Сила Минска в том, что мы никогда не ставили жесткие барьеры, не захлопывали двери. Мы все равно предлагаем варианты для диалога", - рассказала она.

По ее словам, Беларусь умеет говорить, слушать и предоставлять площадки для организации диалога. "Диалог - наша главная цель", - заключила Юлия Абухович.