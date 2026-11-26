Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналу Le Point взломало мировую повестку: СМИ пестрят материалами. География публикаций - от Лондона, Берлина и Рима до Вьетнама, Кипра и арабского мира.

Суммарные просмотры на разных площадках только в YouTube уже вплотную приближаются к миллиону. Европейцы в соцсетях аплодируют жесткому прагматизму Минска.

Интервью Le Point сорвало пломбы с европейского табу. Никаких дипломатических реверансов: Президент Беларуси методично разложил партию на пальцах. Как трещит по швам чужой сценарий? И кто на самом деле боится сесть в один самолет, чтобы поставить точку в конфликте?

Если цель санкционных пакетов заключалась в том, чтобы заставить Минск говорить шепотом, то французский журнал Le Point вручил ему мегафон. 280 тыс. печатного тиража, 7,5 млн уникальных пользователей в месяц - аудитория, которая не читает таблоиды, а принимает решения на набережной Орсе и в брюссельских комиссиях.

Le Point опубликовал эксклюзивное интервью с Президентом Беларуси, которое моментально разлетелось по мировым СМИ. И главный нерв этой реакции в контрасте: пока европейская дипломатия третий год блуждает в лабиринте абстрактных лозунгов, Минск ответил фактами и приземленным прагматизмом.

Первыми проснулись тяжеловесы мирового информполя. Агентство Reuters сразу вынесло на ленты суть дипломатической провокации: "Президент Беларуси Александр Лукашенко, близкий союзник российского лидера Владимира Путина, в интервью, опубликованном во вторник, предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе отправиться в Москву для переговоров в Кремле о прекращении войны в Украине".

Британская The Guardian буквально препарирует прямую речь: "Мы с Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву".

Немецкая пресса отреагировала серией резких публикаций. Журнал Stern лаконично констатирует: "Белорусский лидер Лукашенко может сопровождать Зеленского в Москву".

Издание T-online называет инициативу поразительной: "Близкий союзник Владимира Путина предложил себя в качестве гаранта безопасности Зеленского".

А аналитики журнала Der Spiegel подчеркивают тонкий расчет Минска: "Зная, что Киев годами публично спекулировал на теме рисков, Александр Лукашенко лично снимает этот аргумент, предложив сесть в один самолет".

Австрийский Kurier вгрызается в военный анализ, зафиксировав бескомпромиссную оценку фронта: "Лукашенко выразил убеждение, что российские войска имеют преимущество на поле боя. Хотя их продвижение было медленным, победа на фронте на стороне Путина".

Итальянская Quotidiano Nazionale подтверждает масштаб волны: мирная инициатива Президента Беларуси вызвала широчайший общественный резонанс. Издание прямо пишет: "Трехсторонняя встреча с участием России, Украины и Беларуси позволила бы разрешить кризис куда быстрее и практичнее, чем это делает Евросоюз".

Эту же линию подхватывает швейцарская SWI swissinfo.ch, акцентируя внимание на уверенности Минска: "Три славянские страны в силах договориться сами".

Эмиратское агентство Viory формулирует еще жестче: "Лукашенко отметил, что славянские народы могли бы быстрее достичь мирного соглашения без вмешательства Запада".

О прямом формате пишет и вьетнамское издание Vietnam.

Палестинская газета Al-Quds приводит слова Александра Лукашенко о необходимости обеспечить безопасность в регионе: "Президент Беларуси подчеркнул необходимость как можно скорее положить конец войне, подтвердив, что при наличии политической воли возможно достижение приемлемых договоренностей. Лукашенко считает, что региону необходима прочная стабильность, достичь которой можно лишь посредством прямых договоренностей между сторонами, вовлеченными в конфликт".

А что Киев? Реакция Банковой оказалась нервной. Зеленский парировал фразой: "Он предлагает взять меня. Я что ему, чемодан?".

Острота для соцсетей прозвучала, но международные аналитики увидели за ней другое - попытку отшутиться там, где на стол положили конкретную дорожную карту.

Алексей Ярошенко, политолог (Россия):

"Зеленский отказал ровно в тот момент, когда для мира за пределами западных стран (Европы и Америки), для Ближнего Востока, Африки, Азии, Латинской Америки - вот для этого мира большинства, после удара по российскому кораблю на территории третьей страны Ливии стала очевидна неадекватность украинского государства. Ровно в этот момент Лукашенко дает этот пас. Политически гениально, повторюсь. Зеленский ухудшает свое положение, потому что на весь мир заявляет, что он отказывается от мирных переговоров".

Отдельного внимания достойно то, что развернулось внизу полос - в комментариях реальных людей в соцсетях:

"Лукашенко заявляет о готовности встретиться с Зеленским. Чего же ждут, чтобы начать диалог? Мир обсуждают с противниками, а не с друзьями".

"Отлично справились, господин Президент. Вы знаете, о чем говорите. Уважение!"

"Очень люблю слушать интервью с Александром Григорьевичем, все четко без воды и по полочкам! Привет из Киева!"

"Привет из Польши! За здравый смысл в Беларуси! Пусть англосаксы не втянут нас в войну!"

"Президент Лукашенко - великий Президент, обладающий определенным видением. Мне интересно, что госпожа Нива лично поехала к нему на интервью. Александр Лукашенко отвечает довольно откровенно и прямо".

"Этот Президент полон мудрости, нам следует прислушаться к тому, что он говорит. Давайте все подумаем о наших детях".

Европейского обывателя зацепило главное: почему Президент Беларуси вышел на открытую дискуссию с жестким западным журналистом, а их собственные лидеры прячутся за подготовленными пресс-релизами?