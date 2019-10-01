От Антарктиды откололся гигантский айсберг

Самый крупный за последние 50 лет. В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг. Его вес – 315 миллиардов тонн, толщина - 210 метров, площадь – более полутора тысяч квадратных километров. Теперь специалисты будут внимательно следить за этим гигантским массивом льда, ведь он несет потенциальную угрозу для судоходства. Ученые говорят, что причиной обрушения стало глобальное потепление. Последний крупный айсберг откололся от Эймери в начале 1960 годов.