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От бессонницы в Москве умер подросток
В Москве обнаружили тело 16-летнего подростка, причиной смерти которого стала фатальная бессонница, пишетSputnik.
Тело молодого человека было обнаружено в квартире на Южнобутовской улице российской столицы. Травм на теле 16-летнего парня не было, так же, как и признаков отравления.
Впоследствии медики установили, что подросток страдал редкой наследственной болезнью, которая называется семейная фатальная бессонница. Врачи предполагают, что именно этот недуг и стал причиной смерти парня.
Фото:pixabay.com
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