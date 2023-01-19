От бессонницы в Москве умер подросток

В Москве обнаружили тело 16-летнего подростка, причиной смерти которого стала фатальная бессонница, пишетSputnik.



Тело молодого человека было обнаружено в квартире на Южнобутовской улице российской столицы. Травм на теле 16-летнего парня не было, так же, как и признаков отравления.



Впоследствии медики установили, что подросток страдал редкой наследственной болезнью, которая называется семейная фатальная бессонница. Врачи предполагают, что именно этот недуг и стал причиной смерти парня.



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