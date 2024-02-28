От госсекретаря США требуют объяснений по поводу вывода американских войск из Афганистана

В США пытаются разобраться с провалом в Афганистане. Секретарю Госдепа грозят преследованием за неуважение к Конгрессу. От Энтони Блинкена требуют давно обещанных разъяснений по поводу причин и последствий вывода американских войск из Афганистана. Крайний срок для подготовки доклада - 6 марта.



Вряд ли госсекретарь отреагирует на угрозы конгрессменов: в канун выборов администрация не станет привлекать внимание общественности к американскому поражению в Афганистане. Байдену это вряд ли принесет дополнительные голоса. Что касается наказания за неуважение к Конгрессу, то дело это не быстрое и, когда оно сдвинется с места, Блинкен давно успеет покинуть свой пост. В общем, про ответственность за американскую катастрофу в Афганистане лучше забыть: виновных все равно не найдут.