От кризиза выиграли фармацевтика, продуктовая розница и электронная коммерция

Российский рынок труда стремительно меняется под влиянием пандемиии последующей спрогнозированной кризисной ситуации. Причем меняется все: не только бизнес-модели, но и подход к подбору и критериям оценки персонала. Штатные изменения затронут многие компании. На сокращение готовы пойти 37 %. На увеличение штата 21 %. Примерно столько же готовы оставить штат без изменений. Названы области, которые своеобразно "выиграли" от ситуации. Это фармацевтика, продуктовая розница и электронная коммерция. Резко актуализировалось IT-направление. Качественно новый шаг в цифру сейчас необходим компаниям как глоток воздуха. Многие компании ощутили жизненную необходимость наличия эффективного канала онлайн-продаж.