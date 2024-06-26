От Макрона начали отстраняться даже ближайшие соратники

Макрон стал европейским изгоем. От французского лидера стали отстраняться даже его ближайшие соратники, считая его "токсичным", пишет Bloomberg. И все это на фоне подготовки к выборам в парламент.

Коалиция Макрона занимает только третью строчку в рейтингах. Это может грозить поражением на выборах. И чем ближе к дате голосования, тем меньше сторонников у правящего президента Франции. Более того, кандидаты от его же партии не включили изображение Макрона в свои предвыборные плакаты и листовки. Они не хотят, чтобы он присоединялся к ним, резюмирует Bloomberg.