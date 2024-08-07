От нового штамма COVID-19 FLiRT в Украине умерла 80-летняя женщина

В Ивано-Франковской области Украины зафиксирован случай смерти от нового штамма коронавируса FLiRT, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора областного центра контроля и профилактики заболеваний министерства охраны здоровья Украины (МОЗ) Руслана Савчука.



Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин 5 августа сообщил, что в стране зарегистрированы первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT.



"В Ивано-Франковской области от нового штамма COVID-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина. Ее инфицирование подтвердили в лаборатории", - приводит слова Савчука украинский телеканал "Общественное".



По его словам, 80-летняя женщина была госпитализирована с высокой температурой в тяжелом состоянии. После того, как ее состояние стабилизировалось, ее перевели в терапевтическое отделение. Через несколько дней после этого она умерла.



"То есть со времени госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID - 19 унес ее жизнь", - отметил Савчук.



Он отметил, что новый штамм коронавируса в области подтвержден пока только у нее.



