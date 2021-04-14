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От прививки Moderna в Литве скончался пенсионер
Репутация западных вакцин продолжает падать с появлением новых смертельных случаев пациентов. В Литве скончался пенсионер сразу после второго укола препаратом Moderna. 78-летнему мужчине сделали инъекцию, он чувствовал себя довольно хорошо, а затем появилась слабость. Приехавшая скорая не смогла его спасти. Связана ли смерть с применением препарата, еще предстоит выяснить.
В Канаде выявлен первый случай тромбоза после AstraZeneca
Тем временем в Канаде выявили первый случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Власти страны ранее не отказались от сомнительной вакцины совсем, однако не рекомендовали ее к применению лицам моложе 55 лет.
Приостановлено использование вакцины Johnson & Johnson
Зато полностью отложила применение своей вакцины в Европе американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson. В пресс-релизе отмечается, что безопасность и благополучие людей - основной приоритет компании. Ранее стало известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом. В штатах побочные эффекты зафиксированы минимум у 6 пациентов. Контролирующие органы США также рекомендовали приостановить использование этой вакцины на территории Америки.
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