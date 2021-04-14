От прививки Moderna в Литве скончался пенсионер

Репутация западных вакцин продолжает падать с появлением новых смертельных случаев пациентов. В Литве скончался пенсионер сразу после второго укола препаратом Moderna. 78-летнему мужчине сделали инъекцию, он чувствовал себя довольно хорошо, а затем появилась слабость. Приехавшая скорая не смогла его спасти. Связана ли смерть с применением препарата, еще предстоит выяснить.





В Канаде выявлен первый случай тромбоза после AstraZeneca

Тем временем в Канаде выявили первый случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Власти страны ранее не отказались от сомнительной вакцины совсем, однако не рекомендовали ее к применению лицам моложе 55 лет.

Приостановлено использование вакцины Johnson & Johnson