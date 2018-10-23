От сильного наводнения страдают южные регионы Испании

Из-за затяжных ливней сотням людей пришлось покинуть свои дома в провинции Малага. Там бурные потоки воды затопили и разрушили сотни зданий, улицы, мосты. Было заблокировано движение на участках шести трасс. Во время спасательной операции погиб пожарный - его унесло потоком воды. Два человека, в спасении которых он принимал участие, выжили.