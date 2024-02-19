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От стачки Lufthansa пострадают более 100 тыс. авиапассажиров

Сотрудники наземных служб крупнейшей в Германии авиакомпании Lufthansa уходят на новую забастовку. Стачка начнется в ночь на вторник и продлится сутки. Она парализует работу ключевых аэропортов по всей стране - от Дюссельдорфа до Берлина, затронет более 100 тысяч пассажиров.

Профсоюз в очередной раз требует от руководства повысить зарплату наземному персоналу на 12,5процентов.

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