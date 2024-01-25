Забастовки фермеров, выступающих против аграрной политики своего правительства, продолжают сотрясать Германию. Впрочем, продовольственный бунт имеет все шансы вскоре охватить все общество Евросоюза.

В Нидерландах предложили ввести налог на мясо. Инициаторы проекта не скрывают: это делается для того, чтобы люди ели меньше животных продуктов, производство которых якобы вредит планете. В качестве альтернативы предлагается белок из насекомых, например, мучных червей. Тем временем все больше поляков покупает подарки и даже еду в секонд-хендах, живет на несколько злотых в день, а страна становится державой голодных детей. И набирающий обороты продовольственный апокалипсис - отнюдь не плод фантазии очередного режиссера нового фильма ужасов. "Китайский экономический сайт" непреклонен: экономика ЕС в 2024 году не восстановится. О социальной деградации флагмана Европы смотрите в новом выпуске авторской программы "ПЛОщадка".

На открытом уроке "Историческая память - дорога в будущее", проходившем во Дворце Независимости 1 сентября 2022 года, Президент Беларуси затронул важный аспект.

Западной Европе внушают, что она является субъектом большой политики, но эта субъектность оборачивается многократным ростом цен на энергоносители, рекордной инфляцией. Фактически, Европа стоит на пороге мощнейшего за всю современную историю продовольственного кризиса. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Слова белорусского лидера вновь оказались пророческими. По свежей статистике Евростата, в благополучной Германии бедными стали почти 16 % граждан, а это 13 млн человек. И это один из "локомотивов ЕС", а в странах попроще - проблемы погуще. Невероятно, но в тучном еще недавно Евросоюзе хорошее питание становится роскошью.

Вам никогда не приходилось покупать продукты в секонд-хэнде? А вот в соседней Польше это становится нормой. Как отмечает издание INN Poland, сделать это можно и онлайн. 21-й же век на дворе. Потомки королей, воевод да шляхты, лелея влажные мечты о Посполитой "от можа до можа", тешат самолюбие бэушным печеньем, пряниками, мясными деликатесами, кофе. Короче говоря, "ешчэ Польска не згинэла". Если срок хранения не совсем вышел, конечно.

Как пишет Niezależny Dziennik Polityczny, на интернет-толкучках можно найти все больше просьб о еде. Чаще всего просят продукты питания для детей. Польское издание приводит шокирующие цифры.

"Около 1,8 млн жителей Польши живут в крайней бедности. За 2023 год армию бедняков пополнили 200 тыс. человек".

И среди них все больше детей. Если в 2022 году в нищете жили 333 тыс. несовершеннолетних поляков, то по итогам 2023 таковых стало до 400 тыс.

О том, как бедность непосредственно влияет на жизнь детей, рассказала президент правления ассоциации "Благородный подарок" Иоанна Садзик:

"Представьте, что утром вы съели ломтик хлеба с маргарином и запили его чаем. В школе вы проводите 7 часов. Вы держитесь подальше от других учеников, потому что при виде их второго завтрака у вас бурчит в животе. Домой плететесь медленно, у вас не так много энергии, чтобы идти быстро. Но дома вас ждет только пустой холодильник. Мама возвращается с работы в 18 часов, и только тогда вы поедите суп".

Думаете, в Скандинавии намного лучше? Проведенное под занавес 2023 года общенациональное исследование программы распределения продуктов питания показало, что более половины получателей продовольственной помощи в Норвегии составили семьи с детьми и беженцы. Руководитель исследования Туне Флеттен резюмировал: "Рост числа людей, которым действительно нечего есть, позволяет заключить, что в Норвегии могут появиться целые очаги абсолютной бедности".

Доклад выявил еще одну особенность: за продуктовой помощью все чаще обращаются сотрудники, занятые на полный рабочий день. Иными словами, зарплаты даже на пропитание просто не хватает. Туне Флеттен сокрушался: "Так много семей с детьми стоят в очереди за едой! Это противоречит нашим представлениям о счастливом детстве и идеалам социального равенства".