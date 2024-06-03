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От удара молнии в Чехии пострадали 18 человек

От удара молнии в чешском городе Либерец пострадали 18 человек, в том числе пятеро дети. Семеро раненых в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в местном парке.

Каретами скорой помощи и вертолетами людей доставили медикам. Некоторых пострадавших, потерявших сознание, пришлось откачивать прямо в парке.

Отмечается, что разряд попал в дерево, в это время люди прятались там от дождя.

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