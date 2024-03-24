Сенатор США Линдси Грэм привез в Киев четкие требования - тотальная мобилизация. На фронт должны быть отправлены буквально все без возрастных и гендерных ограничений. В Вашингтоне уверены, что на пути отстаивания американских национальных интересов Украине эти условности и предрассудки ни к чему.

Вот только сами украинцы не в восторге от происходящего. Все чаще приходится выбирать между русским пленом и ледяной рекой. Причем других выборов им в ближайшее время никто не предложит. Зеленский отказывается проводить электоральную кампанию и намеревается править даже после окончания срока своих полномочий. О тернистом пути в неизвестном направлении рассказал Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Не дадите больше людей на фронт - вся техника станет платной. Грянул Грэм на Украине. Американский сенатор привез ультиматум для Зеленского. Надо понимать, что ястреб прилетел из республиканского гнезда, и тут два варианта. Его требование отправить на фронт молодежь младше 25 может быть четкой позицией только республиканцев, представитель которых, по всем прогнозам, скоро займет президентское кресло. Но куда хуже для своры Зеленского, если Грэм озвучил двухпартийную, согласованную позицию.

2024-й будет решающим годом для будущего Европы и мира в целом. Вот что, я надеюсь, произойдет в этом году. Америка отправит Украине оружие, в котором вы остро нуждаетесь. Отплатите нам, если сможете, в будущем. Вы будете не только удерживать территорию, но и начнете дальше давить на русских в течение 2024 года. Я хочу, чтобы вы получили ATACMS, чтобы вы могли разрушить чертов мост, соединяющий Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества для украинских военных. Линдси Грэм





Мобилизация в полях, на стройке и даже на опорах линий электропередачи. Украинцев "доброволят" в самых неожиданных местах. Рейды по улицам и общественному транспорту уже никого не удивляют. Почему Зеленский устроил тотальную облаву на украинцев, объясняют данные польского генерала. Австрийское издание Exxpress приводит слова Раймунда Анджейчака. До октября 2023 года он являлся начальником Генерального штаба польской армии и, соответственно знает, о чем говорит. По его оценкам, потери ВСУ уже исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч. Заметьте, это данные не российской стороны. Все чаще приходят сообщения о том, что в некоторых населенных пунктах мужчин вообще не осталось.

"Выбор сейчас очень простой ставят нашему руководству. Вы либо мобилизуете свое население, и мы вам помогаем, дадим деньги (своими людьми мы не особо готовы рисковать), либо мы будем искать других партнеров в Украине, другие модели управления для Украины. Вы должны нашу помощь со своей стороны полностью отработать (нашу технику, наши деньги) - вы должны дать людей для этой войны. Как угодно, ваша проблема", - сказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Время стало главным ресурсом для киевского режима. Его остро не хватает для строительства оборонительных сооружений и хаотической мобилизации. Оттянуть неизбежное пытаются с помощью террористических атак на мирное население. Вылазки боевиков в российские регионы призваны дестабилизировать ситуацию и переключить внимание центров принятия решений. В то же время нацисты из "Азова" требуют карт-бланш на похищение соотечественников.





Единственный надежный способ ускорения мобилизации - это позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом. Все просто: бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут. Сергей Цисарук, замкомандира "Азова"

Проблема Зеленского в том, что многие украинцы начинают просыпаться, глядя на то, как их жизнями бойко торгует официальная власть. Сверхдоходы от коррупционных схем на западной помощи уже давно стали достоянием общественности. Одним - виллы в Испании, другим - участок земли метр на два рядом с побратимами. Крайне показательной, на мой взгляд, стала сдача в плен целого взвода ВСУ. Мужики сели, обсудили перспективы и приняли коллективное решение идти к русским. Но что самое важное, просят не обменивать их.



