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От выборов в США зависят более значимые изменения в политике Украины, чем от самой Украины - Азаров

От выборов в США зависят более значимые изменения в политике Украины, чем от самой Украины - Азаров

"Этот год уже заканчивается, так что в этом году никаких выборов не будет", - заявил премьер-министр Украины (2010-2014 гг.) Николай Азаров в проекте "Тренды", говоря о ситуации в Украине.

Верховная рада должна проголосовать за назначение даты выборов минимум за два месяца, насколько я помню. Так что никаких выборов не будет в этом году, парламент Украины станет нелегитимным, потому что необходимо же обновлять его по Конституции. А вот в следующем году посмотрим, как будут развиваться события. Ведь тогда будут выборы в стране - хозяйке Украины - в Соединенных Штатах.
Николай Азаров

"И от этих выборов зависят гораздо более значимые изменения в политике Украины, чем от самой Украины, к большому сожалению", - отметил бывший премьер-министр Украины.

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