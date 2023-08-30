От выборов в США зависят более значимые изменения в политике Украины, чем от самой Украины - Азаров

Верховная рада должна проголосовать за назначение даты выборов минимум за два месяца, насколько я помню. Так что никаких выборов не будет в этом году, парламент Украины станет нелегитимным, потому что необходимо же обновлять его по Конституции. А вот в следующем году посмотрим, как будут развиваться события. Ведь тогда будут выборы в стране - хозяйке Украины - в Соединенных Штатах.

Николай Азаров