3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Отара овец заполонила улицы одного из испанских городов
К чему приводит тотальный карантин. Отара овец в буквальном смысле слова заполонила улицы одного из испанских городов.
Местный фермер, воспользовавшись пустынностью улиц, провел своих питомцев по городу. Сейчас в Уэска карантинные ограничения снимают, но эту забавную картину его жители запомнят надолго.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все