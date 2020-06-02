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Отара овец заполонила улицы одного из испанских городов

К чему приводит тотальный карантин. Отара овец в буквальном смысле слова заполонила улицы одного из испанских городов.
Местный фермер, воспользовавшись пустынностью улиц, провел своих питомцев по городу. Сейчас в Уэска карантинные ограничения снимают, но эту забавную картину его жители запомнят надолго.

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