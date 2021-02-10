Отчеты перед ЕС

Запад, судя по всему, пытается пустить свои щупальца в дела всего постсоветского пространства, активно натаскивая за горсть серебренников своих подданных.Вот руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков отчитывается перед депутатами в Европарламенте - рассказывает, как там протесты в России и когда ожидать новых акций. И пока Волков, сидя за границей, старательно докладывает об успехах, на Родине его объявили в межгосударственный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях.