В условиях изменения климата туристы все чаще отправляются в отпуск в более холодные части мира. На норвежском острове Сенья вскоре будет построен отель, предназначенный для любителей северной природы. Об этом пишет1PROF.BY.

До недавнего времени при выборе страны для отдыха люди искали места с хорошей, солнечной погодой, поэтому ехали на юг Европы. Однако изменение климата и, как следствие, повышение температуры привели к тому, что все больше людей меняют свои приоритеты в отпуске. На смену теплым и экзотическим направлениям вскоре могут прийти более холодные регионы.

Отель за Полярным кругом планируют открыть в 2026 году

Отдых в самых холодных уголках земного шара - в странах Северной Европы, Арктики или Антарктиды - набирает популярность и может стать одним из самых интересных направлений в мире путешествий уже в ближайшем будущем.

На острове Сенья (втором по величине острове Норвегии) норвежская компания Norrøna намеренаоткрытьуютную гостиницу для любителей провести время на природе. Отель будет расположен на острове с видом на Норвежское море и гористый полуостров.

Рельеф острова очень разнообразен: здесь есть горы, возвышающиеся над фьордами, прекрасные пляжи и озера. Это идеальное место для пеших прогулок, купания и наблюдения за китами.

Будущий отель на острове в нескольких сотнях километров за Полярным кругом летом так же привлекателен, как и зимой. Летом температура здесь умеренная - днем столбики термометров колеблются примерно от 10 до 14°С градусов. Самый теплый месяц - июль. Зимы на Сенье холодные и снежные. Среднесуточная температура колеблется от -4°C до -2°C.

Гостиница в Арктике для уставших от летней жары туристов

Общая площадь отеля составит около 1800 квадратных метров, а номеров будет 24 - поэтому атмосфера будет конфиденциальной. При отеле будет ресторан, сауна и оранжерея, благодаря чему гости смогут полноценно отдохнуть в окружении природы. Коттеджи будут расположены по кругу вокруг ресторана, где гости смогут встретиться после прогулок.

"Отель будет построен преимущественно из натуральных материалов - преимущественно из дерева и камня. Также будут использованы элементы существующего, заброшенного здания с целью уменьшения воздействия здания на природу и создания простого, но выразительного архитектурного дизайна", - отмечено на сайте архитектурного бюро.