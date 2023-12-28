Отголоски тотальной мобилизации - украинцы выстраиваются в очереди на оформление загранпаспортов

На фоне ослабления западной помощи киевский режим взялся за человеческий ресурс. После внесения в стране нового законопроекта о мобилизации в европейских городах украинские беженцы выстроились в длинные очереди на оформление загранпаспортов. Видеоподтверждения приходят из Варшавы, Кракова, Братиславы. На них толпы желающих получить консульские услуги.