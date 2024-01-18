Отголоски визового скандала в Польше - задержан бывший замминистра иностранных дел Петр Вавжик

Кто ответит за преступные миллионы, которые польское руководство под началом "Права и справедливости" заработало на мигрантах? Сегодня силовики Туска задержали бывшего замминистра иностранных дел Петра Вавжика.

В отношении экс-дипломата ведется расследование в связи с получением денежного вознаграждения за ускоренное рассмотрение вопроса о выдаче виз. То, что Вавжик с коллегами занимался перевозкой мигрантов из Азии, всплыло в сентябре прошлого года - аккурат перед выборами в парламент. Однако "писовцы" скандал со своим однопартийцем замяли и заочно отправили того в отставку.

Новый премьер Туск возобновляет громкое дело, которое режим "спрятал под ковер". Означает ли это, что официальная Варшава сознается, что стала центром международного коррупционного преступления? Вряд ли. Новый премьер попросту продолжает чистить политическое поле.