Отказ двигателя привел к крушению судна в ДР Конго - погибли 16 человек

При крушении судна на реке Касаи в Демократической Республике Конго погибли 16 человек, еще 185 удалось спасти. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Actualite.

Инцидент произошел в провинции Маи-Ндомбе на западе ДР Конго. Судно направлялось из населенного пункта Кесе в столицу Киншасу. После того как вышел из строя двигатель, оно около часа дрейфовало, затем наткнулось на скалу и затонуло. На борту находился 201 пассажир.

Местные власти отметили, что провинция сталкивается с серьезными проблемами, связанными с безопасностью судоходства. Центральное правительство ранее обещало предоставить лодки всем провинциям, однако Маи-Ндомбе пока не получила ни одной.

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