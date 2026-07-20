Немецкая экономика переживает серьезный кризис. Дефицит энергии и рост числа мигрантов ведут к сокращению социальных расходов, вызывая волну недовольства.

"Германия сейчас пожинает плоды своей собственной стратегической ошибки, когда они из локомотива экономики попытались превратиться в локомотив санкций против России. Переехали себе обе ноги этим локомотивом. Поэтому, конечно, им придется экономить, придется сталкиваться с растущими противоречиями, мигрантами, которых они завезли себе в огромном количестве, значительная часть которых продолжает сидеть на бюджетных пособиях, и все это будет только эскалироваться", - отметил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

По его словам, Германию ждут очень нехорошие времена. И перспектив того, что эти времена закончатся, тоже нет, даже когда состоятся следующие выборы. Немцам придется экономить на многих базовых вещах.