Отказ от рынков Беларуси и России обходится Латвии дорого

Санкционная политика против Беларуси и России сыграла злую шутку с Ригой. Введенные ограничения спровоцировали глубокий кризис в гражданском секторе экономики самой Латвии.

Из-за потери восточных рынков грузооборот государственной ж/д компании упал почти на 18 %. Убыток составил почти 8 млн евро. При этом ситуация может ухудшиться еще больше. В планах поднять тарифы на российский зерновой транзит в 4 раза, что сделает этот маршрут совершенно нерентабельным.

Проблемы и у флагманов отрасли. Кризис привел национального авиаперевозчика airBaltic к банкротству, сокращению штата и количества самолетов. Санкционная политика также спровоцировала полную ликвидацию местного крупного завода электроинструментов.