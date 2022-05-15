Отказ от российских энергоносителей ударил по всем сферам экономики западных стран. Часть предприятий на грани банкротства, многие сотрудники уже потеряли работу. Последствия могут быть сопоставимы с периодом Великой депрессии. Люди вынуждены выбирать между продуктами на столе и теплом в доме. Подробности в рубрике Андрея Сыча.

Геополитические игрища западных управленцев привели к тому, что автомобиль на Западе уже роскошь, а не средство передвижения. Американские мамочки в панике: полки с детским питанием опустели, спекулянты перепродают дефицитный товар в несколько раз дороже. Экономика трещит по швам, предприятия банкротятся и люди теряют рабочие места.



Последовательная политика коллективного Запада по удушению российской экономики поразительным образом отражается на их собственном благополучии. Российские энергоносители преподносят как гангрену цивилизованного мира, от которой необходимо избавиться в срочном порядке.



Теперь мы предлагаем запрет на российскую нефть. Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти: морской и трубопроводной, сырой и переработанной. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти таким образом, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные маршруты поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Вот почему мы постепенно прекратим российские поставки сырой нефти в течение шести месяцев и нефтепродуктов к концу года. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии







Размахивание санкционной дубинкой ведет к обрушению европейской экономики, а последствия могут быть сопоставимы с периодом Великой депрессии. Полный отказ от энергоносителей из России, по оценкам экспертов, обрушит экономику Германии минимум на 6 %, приведет к ущербу в 230 миллиардов евро и сделает миллионы немцев безработными. Немецкий НПЗ в Шведте, перерабатывающий исключительно российскую нефть, может быть остановлен после ведения эмбарго на поставки сырья. Сейчас завод обеспечивает более 3000 рабочих мест и является крупнейшим источником местной экономики.



Европейская экономика погрузилась в пучину стагфляции, а финансовая элита продолжает делать вид, что все под контролем, и отказывается называть вещи своими именами. На фоне топливного кризиса США спешно нарастили поставки в Европу. Но у этого шага тут же образовалась обратная сторона - цены на топливо в Штатах начали стремительно расти и достигли максимума с 2008 года.



Цены на топливо, как оказалось, не самая большая проблема - США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей.Он оценивается приблизительно в 40-50 %. Крупные торговые сети уже начали нормировать отпуск продукции в одни руки. Параллельно с этим развернулись дебаты, стоит ли отдавать приоритет американским младенцам перед детьми нелегальных мигрантов. Эксперты уже прогнозируют снижение рождаемости.



На фоне США и Евросоюза более здравомыслящим выглядит Лондон, признающий, что из-за санкционных войн экономику Британии ждет рецессия. Домашние хозяйства Великобритании уже столкнулись с 54 % ростом стоимости энергии, добавив примерно 700 фунтов стерлингов к ежегодным счетам и приблизив их к 2000 году. Ожидается, что они значительно вырастут еще через шесть месяцев. Многие уже сегодня вынуждены выбирать между продуктами и теплом дома. Некоторые британцы разжигают открытый огонь в своих домах. Начальник пожарной охраны сообщил о том, что недавняя вспышка пожаров по всей стране является результатом того, что люди сжигают дрова в домах в отчаянной попытке согреться.



Правительство Ее Величества будет продолжать использовать возможности выхода Соединенного Королевства из Европейского союза для поддержки экономического роста. Положение о бизнесе будет отменено и реформировано. Законопроект позволит легче вносить поправки в законы, унаследованные от Европейского союза. Закупки в государственном секторе будут упрощены, чтобы предоставить новые возможности для малого бизнеса. Принц Чарльз



За последние несколько лет продолжительность жизни в Европе впервые с послевоенного периода начала существенно сокращаться. Сначала сказалась пандемия, теперь на это все активнее влияет падение реальных доходов и безостановочная инфляция.

