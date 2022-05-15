3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Отказ от российских энергоносителей ударил по всем сферам экономики Запада
Отказ от российских энергоносителей ударил по всем сферам экономики западных стран. Часть предприятий на грани банкротства, многие сотрудники уже потеряли работу. Последствия могут быть сопоставимы с периодом Великой депрессии. Люди вынуждены выбирать между продуктами на столе и теплом в доме. Подробности в рубрике Андрея Сыча.
Геополитические игрища западных управленцев привели к тому, что автомобиль на Западе уже роскошь, а не средство передвижения. Американские мамочки в панике: полки с детским питанием опустели, спекулянты перепродают дефицитный товар в несколько раз дороже. Экономика трещит по швам, предприятия банкротятся и люди теряют рабочие места.
Последовательная политика коллективного Запада по удушению российской экономики поразительным образом отражается на их собственном благополучии. Российские энергоносители преподносят как гангрену цивилизованного мира, от которой необходимо избавиться в срочном порядке.
Теперь мы предлагаем запрет на российскую нефть. Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти: морской и трубопроводной, сырой и переработанной. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти таким образом, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные маршруты поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Вот почему мы постепенно прекратим российские поставки сырой нефти в течение шести месяцев и нефтепродуктов к концу года.
Размахивание санкционной дубинкой ведет к обрушению европейской экономики, а последствия могут быть сопоставимы с периодом Великой депрессии. Полный отказ от энергоносителей из России, по оценкам экспертов, обрушит экономику Германии минимум на 6 %, приведет к ущербу в 230 миллиардов евро и сделает миллионы немцев безработными. Немецкий НПЗ в Шведте, перерабатывающий исключительно российскую нефть, может быть остановлен после ведения эмбарго на поставки сырья. Сейчас завод обеспечивает более 3000 рабочих мест и является крупнейшим источником местной экономики.
Европейская экономика погрузилась в пучину стагфляции, а финансовая элита продолжает делать вид, что все под контролем, и отказывается называть вещи своими именами. На фоне топливного кризиса США спешно нарастили поставки в Европу. Но у этого шага тут же образовалась обратная сторона - цены на топливо в Штатах начали стремительно расти и достигли максимума с 2008 года.
Цены на топливо, как оказалось, не самая большая проблема - США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей.Он оценивается приблизительно в 40-50 %. Крупные торговые сети уже начали нормировать отпуск продукции в одни руки. Параллельно с этим развернулись дебаты, стоит ли отдавать приоритет американским младенцам перед детьми нелегальных мигрантов. Эксперты уже прогнозируют снижение рождаемости.
На фоне США и Евросоюза более здравомыслящим выглядит Лондон, признающий, что из-за санкционных войн экономику Британии ждет рецессия. Домашние хозяйства Великобритании уже столкнулись с 54 % ростом стоимости энергии, добавив примерно 700 фунтов стерлингов к ежегодным счетам и приблизив их к 2000 году. Ожидается, что они значительно вырастут еще через шесть месяцев. Многие уже сегодня вынуждены выбирать между продуктами и теплом дома. Некоторые британцы разжигают открытый огонь в своих домах. Начальник пожарной охраны сообщил о том, что недавняя вспышка пожаров по всей стране является результатом того, что люди сжигают дрова в домах в отчаянной попытке согреться.
Правительство Ее Величества будет продолжать использовать возможности выхода Соединенного Королевства из Европейского союза для поддержки экономического роста. Положение о бизнесе будет отменено и реформировано. Законопроект позволит легче вносить поправки в законы, унаследованные от Европейского союза. Закупки в государственном секторе будут упрощены, чтобы предоставить новые возможности для малого бизнеса.
За последние несколько лет продолжительность жизни в Европе впервые с послевоенного периода начала существенно сокращаться. Сначала сказалась пандемия, теперь на это все активнее влияет падение реальных доходов и безостановочная инфляция.
Благополучие и спокойная старость европейцев положены на алтарь геополитических амбиций.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все