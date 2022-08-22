Польша призывает страны ЕС отказаться от евро

Главный антироссийский шпион и подрывник европейского единства - Польша - раскручивает очередную инициативу еврораздора. Глава польского МИД призывает ряд стран ЕС отказаться от евро и вернуться к национальным валютам. Збигнев Рау настаивает на том, что еврозона требует реформы "для восстановления равноправия ее стран-участниц". Сама Варшава на евро переходить не торопится, опасаясь радикального обнищания граждан. При этом именно Польша предлагает инициативы, которые могут разрушить Европейский союз и НАТО, отмечают эксперты.