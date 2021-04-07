Откровения внучки нациста вызвали бурю критики в Литве

Переписать историю никак не получается у прибалтов. В Литве началась "война памяти" из-за недавно опубликованной книги о Йонасе Норейке, который считается в стране национальным героем. Автор книги - его внучка - американская журналистка и учительница Сильвия Фоти. Она провела собственное исследование о жизни предка и обнаружила, что он сотрудничал с нацистами в годы войны и был причастен к истреблению тысяч литовских евреев, а также воевал в составе отрядов так называемых лесных братьев. Откровения Фоти вызвали бурю негодования в Литве. Этому, в частности, поспособствовал и депутат, который длительное время является защитником Норейки. Он заявил, что местные еврейские лидеры, возможно, даже несут некоторую ответственность за холокост. Комментарии здесь излишни.



При этом в Литве в честь Норейки названы многочисленные улицы. Его имя носит одно из учебных заведений, а также ему установлена мемориальная доска в Вильнюсе, которая также стала предметом споров и скандалов.



