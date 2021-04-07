3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Откровения внучки нациста вызвали бурю критики в Литве
Переписать историю никак не получается у прибалтов. В Литве началась "война памяти" из-за недавно опубликованной книги о Йонасе Норейке, который считается в стране национальным героем. Автор книги - его внучка - американская журналистка и учительница Сильвия Фоти. Она провела собственное исследование о жизни предка и обнаружила, что он сотрудничал с нацистами в годы войны и был причастен к истреблению тысяч литовских евреев, а также воевал в составе отрядов так называемых лесных братьев. Откровения Фоти вызвали бурю негодования в Литве. Этому, в частности, поспособствовал и депутат, который длительное время является защитником Норейки. Он заявил, что местные еврейские лидеры, возможно, даже несут некоторую ответственность за холокост. Комментарии здесь излишни.
При этом в Литве в честь Норейки названы многочисленные улицы. Его имя носит одно из учебных заведений, а также ему установлена мемориальная доска в Вильнюсе, которая также стала предметом споров и скандалов.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов