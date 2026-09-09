На протяжении нескольких недель "Первый информационный" покажет уникальные интервью с депутатами Европарламента и чиновниками стран Альянса. Отчего так боятся белорусской гуманитарной миссии в урегулировании украинского конфликта? Кто уготовил для страны второй фронт против России?

О том, как политический эгоизм еврочиновников разрушает остатки архитектуры региональной безопасности, подробно, откровенно и в деталях на протяжении нескольких недель они расскажут сами, а "Первый информационный" покажет это в авторском проекте "Катюшин расчет".

Смотрите 9 сентября в "Панораме" на "Беларусь 1" и 10 сентября в 12:20 и 18:10 на "Первом информационном".